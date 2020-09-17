Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Конгресс не одобрит торговые преференции для Великобритании, если та нарушит обязательства, данные ранее Европейскому Союзу.

В частности, Байден выступил против законопроекта, внесенного британским правительством в парламент, который может повысить риски возникновения жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, передает РБК. "Соблюдение [Белфастского] соглашения и избежание жесткой границы - условие для любых договоренностей о торговле между США и Соединенным Королевством", - написал Байден в Twitter. Проблема границы возникла в связи с осуществлением Brexit (выхода Великобритании из состава ЕС 31 января 2020 года).

Белфастское соглашение было подписано при посредничестве США в 1998 году. Брюссель тоже считает содержание британского законопроекта недопустимым. Ранее Евросоюз пригрозил Лондону судебными тяжбами, если там не откажутся от внесенного закона.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил в четверг, что соглашение о свободной торговле США с Великобританией будет заключено "в не самое отдаленное время", однако не назвал точного графика переговоров. Президент США имеет право вести торговые переговоры с другими странами, но для реализации соглашений требуется одобрение Конгресса. В нынешнем созыве Конгресса демократы контролируют большинство кресел в Палате представителей. Кандидат от демократов Байден также является фаворитом на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре.

Вызвавший скандал законопроект, внесенный правительством Джонсона в Палату общин в первой декаде сентября, посвящен регулированию внутреннего рынка страны после 2021 года и призван гарантировать, что, после того как законы Евросоюза перестанут действовать на территории Соединенного Королевства, все части королевства будут следовать новым, общим правилам в сфере торговли товарами и услугами. Хотя Великобритания формально покинула ЕС 31 января, законы ЕС продолжают распространяться на территории всего королевства до 31 декабря. Это было сделано, чтобы дать сторонам больше времени для подготовки юридической базы нового формата сотрудничества в торговле и других сферах. Великобритания и ЕС планируют достигнуть окончательных договоренностей об их отношениях после Brexit до 1 января 2021 года.

Законопроект, уже прошедший два из трех чтений в палате общин и теперь ожидающий рассмотрения Палатой лордов, предоставляет правительству полномочия предотвращать возникновение торговых барьеров между регионами страны - Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. Речь о том, что, во-первых, королевство сможет само определять правила господдержки предприятий на своей территории, а во-вторых, сумеет предотвратить появление границ и пошлин при движении товаров между регионами - в частности, между Северной Ирландией и другими частями страны.

Однако это идет вразрез с ранее заключенными Лондоном и Брюсселем договоренностями, согласно которым ряд правил ЕС может продолжить распространяться на территорию граничащей с Ирландией Северной Ирландии, которая получит особый регуляторный статус. В Брюсселе неоднократно заостряли внимание на том, что товары, переправляющиеся из Северной Ирландии в Ирландию, не должны противоречить европейским стандартам. В противном случае между двумя Ирландиями может появиться жесткая граница с инфраструктурой для проверок завозимой в ЕС продукции, а это, в свою очередь, вредит реализации Белфастского соглашения.

Белфастское соглашение, или Соглашение Страстной пятницы, было подписано британским и ирландским правительствами в 1998 году, чтобы положить конец конфликту между католиками-сепаратистами и сторонниками унии с Великобританией. Договор определяет условия для распределения власти между политическими силами Северной Ирландии, выступающими за объединение с Республикой Ирландия, и силами, желающими оставаться в составе Соединенного Королевства. В нем также содержатся положения о демилитаризации пограничной зоны.

В Евросоюзе назвали поведение британского кабинета недопустимым. Инициатива британского правительства является грубым нарушением данных им ранее обязательств, а поэтому ЕС будет готов задействовать санкции, если Лондон воспользуется положениями нового законопроекта, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что соглашения между Великобританией и ЕС, содержащие положения о Северной Ирландии, были утверждены парламентами обеих сторон и не могут быть нарушены. "Это вопрос законности, доверия и добросовестности", - сказала она.

К критике также присоединились соратники Джонсона по правящей Консервативной партии. Бывший министр юстиции Джеффри Кокс посетовал, что действия властей роняют международный престиж страны. Из-за билля в отставку подали три члена правительства.

В британском правительстве признали, что положения нового законопроекта нарушают международное право, но только в очень узком смысле. В среду вечером, 16 сентября, Джонсон согласился смягчить положения законопроекта. Он оставил в документе положения, которые нарушают договоренности с ЕС, но уточнил, что они могут быть использованы только в случае нарушения Брюсселем его обязательств и при попытках подорвать целостность королевства. Кроме того, Джонсон обещал, что эти положения будут задействованы лишь с одобрения парламента. Впрочем, в ЕС и эту версию считают недопустимой, а потому могут выдвинуть в отношении Лондона юридические претензии, сказал газете The Financial Times чиновник в союзе.

Британия и ЕС не могут достигнуть прогресса в переговорах уже несколько месяцев и постоянно обвиняют друг друга в неуступчивости. Лондон хочет строить экономические отношения с ЕС на базе поверхностной торговой сделки - наподобие тех, что союз ранее заключил с Канадой. Это даст Великобритании максимальную автономию в сфере либерализации торговли с третьими странами, а также в сфере помощи бизнесу внутри страны. В Брюсселе же настаивают на применении части регламентов ЕС на территории королевства даже после Brexit, что должно предотвратить демпинг со стороны Лондона и воспрепятствует размыванию европейских стандартов качества.