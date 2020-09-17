Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил бывших послов Белоруссии во Франции и Словакии Павла Латушко и Игоря Лещеню дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

Еще одним указом от должности посла Белоруссии в Латвии освобожден Василий Маркович. Он также лишен дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", говорится на сайте белорусского президента.

Павел Латушко в 2002-2008 годах был послом Белоруссии в Польше, с 2009-го по 2012 годы был министром культуры Белоруссии, в 2012-2019 занимал пост посла Белоруссии во Франции, а с 2013 года - по совместительству послом в Испании и Португалии.

Затем он возглавил Национальный академический театр имени Янки Купалы в Минске. Был уволен после того, как осудил жестокость силовиков при разгоне акций протеста после президентских выборов и призвал дать их действиям правовую оценку. Латушко вошел в Координационный совет (КС) белорусской оппозиции и был избран в его президиум.

В начале сентября Латушко уехал в Польшу на экономический форум. Позже он заявил, что на него оказывали давление сотрудники КГБ, поставив ультиматум: остаться в Белоруссии, где на него будет заведено уголовное дело, либо добровольно покинуть страну. После того как Латушко вошел в Координационный совет, Лукашенко заявил, что тот "перешел красную линию" и "ответит по закону".

Игорь Лещеня в середине августа первым из белорусских дипломатов открыто поддержал протестующих в видеообращении и вскоре после этого подал в отставку. Он объяснил, что назначен в качестве посла действующим президентом Белоруссии и "предполагается, что должен проводить определенную им политику". Лещеня был послом в Словакии с 2016 года.

Василий Маркович занимал пост посла Белоруссии в Латвии с 2018 года, до этого он возглавлял дипломатическую миссию в Чехии. 18 августа МИД Латвии вручил ему ноту протеста в связи с задержанием латвийских граждан в дни белорусских протестов и потребовали объяснений в связи с заявлениями Лукашенко о том, что протесты финансируются в том числе и из Латвии, пишет Tut.by.

В конце августа глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что визит Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, снят с повестки дня "ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов".