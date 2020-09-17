City.kharkov.ua Мэр Харькова Геннадий Кернес

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Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован с коронавирусом в берлинскую клинику "Шарите", где после отравления находится Алексей Навальный. Пресс-секретарь горсовета Харькова Юрий Сидоренко подтвердил, что Кернеса на самолете доставили в Германию, сообщает местное издание Vgorode.

По его словам, мэр прибыл в Германию ночью в противоковидной капсуле. "К аппарату ИВЛ не был подключен, был в сознании. Кернес не хотел уезжать из Харькова, но надавили родные и близкие. Полет перенес нормально", - рассказал Сидоренко. По его словам, Кернес находится в стабильно тяжелом состоянии, рядом с ним находятся родственники.

15 сентября Кернесу стало хуже, при этом пресс-секретарь назвал фейками, "вызванными обострением политического сезона", сообщения СМИ о том, что мэр впал в кому и перенес инсульт на фоне коронавируса. По словам Сидоренко, осложнения произошли не из-за COVID-19, а из-за обострения последствий ранения.

Друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс выложил в Telegram видео из медицинского самолета, сообщив, что мэр Харькова в тяжелом состоянии, но в сознании. Ранее Кернес находился в 17-й городской больнице Харькова с коронавирусом и вызванным им воспалением легких. Состояние харьковского городского главы отмечалось как стабильно тяжелое, сообщает 112 Украина. В связи с ухудшением состояния родственники и близкие Кернеса начали рассматривать варианты его перевозки в одну из стран Европы.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение, пятое по счету. Пуля повредила позвоночник, в результате мэр вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Кернес обвинил в покушении главу МВД Украины Арсена Авакова.