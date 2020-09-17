Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой потребовал ввести санкции против белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко

palinchak / DepositPhotos Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой потребовал ввести санкции против белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко. "За" проголосовали 574 человека, против - 37, воздержались - 82. Резолюция, опубликованная на сайте Европарламента, носит рекомендательный характер.

В документе говорится, что Европарламент "решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии, включая Александра Лукашенко". Также ЕП призывает рассмотреть возможность включения в санкционный список российских граждан, которые поддерживают режим в Белоруссии.

Согласно позиции Европарламента, прошедшие выборы в Белоруссии не считаются состоявшимися, "учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм". Поэтому Александра Лукашенко не признают президентом после окончания его текущего срока, который истекает 5 ноября 2020 года. Европарламент поддерживает мирную передачу власти, требует прекратить насилие и репрессии и провести новые выборы под международным наблюдением. Также выражается поддержка рабочих и профсоюзов.

В документе также поддержали деятельность Координационного совета оппозиции во главе со Светланой Тихановской. При этом Европарламент не стал называть Тихановскую избранным президентом Белоруссии, но в тексте резолюции отмечается, что "многие белорусы" считают ее победителем президентских выборов и избранным президентом Беларуси, отмечает DW.

Резолюция призывает Евросоюз оказывать всяческое содействие КС и требует немедленно освободить его членов, которые находятся под стражей. Сам Совет депутаты приветствуют "как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси", напоминая, что он создан как временный партнер в национальном диалоге с целью организации новых выборов.

В резолюции также призывают отказаться от финансирования Белоруссии, включая кредитование по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Вместе с тем в документе рекомендовано поддерживать активистов, правозащитников и представителей гражданского общества Белоруссии.

Также Европарламент предлагает открыть гуманитарный коридор для людей, вынужденных бежать из Белоруссии по политическим соображениям и предоставить поддержку белорусам, пострадавшим в результате насилия и нуждающимся в лечении.