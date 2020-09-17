CEphoto, Uwe Aranas / wikimedia.org Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит анализы проб, взятых у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального

CEphoto, Uwe Aranas / wikimedia.org

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит анализы проб, взятых у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Как сказано в заявлении на сайте организации, Германия запросила техническую помощь ОЗХО для выяснения обстоятельств произошедшего c Навальным.

"Группа экспертов технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у господина Навального для анализа в назначенных ОЗХО лабораториях. Результаты этого анализа ожидаются в ближайшее время и будут переданы властям Германии", - говорится в заявлении организации.

Германия запросила техническую помощь у Технического секретариата ОЗХО в соответствии с подпунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия. Согласно данному пункту, Технический секретариат оказывает техническую помощь и техническую оценку государствам-участникам в осуществлении положений Конвенции, включая оценку известных и неизвестных химикатов.

Ранее стало известно, что выводы об отравлении Навального ядами группы "Новичок" были подтверждены в независимых лабораториях Франции и Швеции. Правительство Германии обратилось к этим странам с просьбой о проведении независимого обзора доказательств на основе анализов, взятых у Навального. Результаты обзора, проведенного специальными лабораториями двух стран, подтверждают доказательства из Германии.

Команда Алексея Навального считает, что политик был отравлен еще до прибытия в томский аэропорт и явно не на борту самолета. Эту версию подтверждает наличие следов "Новичка" на бутылке с водой, из которой пил оппозиционер. До сих пор не сообщалось подробностей о том, откуда она взялась и как попала в Германию. В ФБК рассказали, что забрали ее из номера томской гостиницы, где жил Навальный, уже после того, как стало известно, что он потерял сознание в самолете.

Бутылку, по данным журналистов, вывезла в Германию в багаже одна из ключевых сотрудниц отдела расследований ФБК Мария Певчих, сопровождавшая Навального в поездке по Сибири вместе с шестью другими сотрудниками. Провластные СМИ и телеграм-каналы фактически обвиняли Певчих в том, что она могла отравить политика, из-за ее отказа давать показания российским правоохранительным органам.