ВСЕ ФОТО Европейский парламент принял резолюцию в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального

ifeelstock / DepositPhotos Европарламент призвал немедленно начать международное расследование отравления Навального с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Moscow-Live.ru В парламенте считают, что покушение на политика "было частью системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать" его и других оппозиционеров и пресечь дальнейшие разоблачения коррупции среди чиновников

zouris / DepositPhotos

Европейский парламент принял резолюцию в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. За нее на пленарном заседании в Брюсселе проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, 72 воздержались, передает DW. Как и другие резолюции Европарламента, этот документ носит рекомендательный характер.

Европарламент призвал немедленно начать международное расследование отравления Навального с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и подчеркнул решимость внести свой вклад в такое расследование.

Также депутаты призвали ОЗХО провести подробное расследование нарушений Россией международных обязательств в области химического оружия, а российские власти - в полной мере сотрудничать с организацией для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных в отравлении Навального.

В парламенте считают, что покушение на политика "было частью системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать" его и других оппозиционеров и пресечь дальнейшие разоблачения коррупции среди чиновников, а также в целом запугать политическую оппозицию в стране в преддверии сентябрьских выборов.

ЕС должен как можно скорее разработать список чувствительных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции, говорится в резолюции. Депутаты "настоятельно призывают" использовать такие механизмы санкций, которые позволили бы находить и замораживать европейские активы коррумпированных лиц из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Кроме того, ЕС должен "постоянно требовать", чтобы Россия отменила или изменила все законы, несовместимые с международными стандартами, включая недавно принятые поправки к Конституции, которые в Европарламенте считают незаконными, а также нововведения в избирательном законодательстве, законы об иностранных агентах и "нежелательных организациях".

В резолюции говорится, что "крайне необходимо начать тщательную и стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией", в том числе продолжать изоляцию России на международных форумах ("Большая семерка" и другие форматы), "критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией через различные внешнеполитические платформы", приостановить проект "Северный поток - 2".

Европарламент призвал российские власти "положить конец преследованию, запугиванию, насилию и репрессиям в отношении своих политических оппонентов", а также положить конец "атмосфере безнаказанности, которая уже привела к гибели многих журналистов, правозащитников и оппозиционеров".

Совет Европы, со своей стороны, должен принять стратегию ЕС по поддержке российских диссидентов, неправительственных организаций и организаций гражданского общества, а также независимых СМИ и журналистов, в полной мере используя механизмы правозащиты, создавая дополнительные возможности для молодых россиян для обучения в ЕС, а также содействие в открытии "российского университета в изгнании" в одной из стран Евросоюза.