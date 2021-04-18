Президент США Джо Байден назвал "совершенно несправедливой" ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный, который держит голодовку в колонии. "Это совершенно, совершенно несправедливо", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об ухудшающемся состоянии Навального. Президент также упомянул об "отравлении, а затем о голодовке" Навального - сообщил "Голос Америки"*.

По словам президента США, ситуация с Навальным "совершенно неприемлема" с учетом того, что он "был отравлен, а затем объявил голодовку". Впоследствии посол США в Москве заявил, что Байден все же поднимал этот вопрос.

Байден ранее прямо призывал российские власти освободить Навального, а также расследовать покушение на него, Кроме того, США ввели санкции против ряда российских официальных лиц.

С 31 марта Навальный держит голодовку с требованием допустить к нему врачей. На уходящей неделе администрация колонии пригрозила ему принудительным кормлением. Навальный сообщал о болях в спине и ногах, у него обнаружили две грыжи. С момента приезда в колонию он похудел более чем на 10 килограммов.

Лечащие врачи Алексея Навального в субботу подписались около 70 видных мировых деятелей культуры и искусства, включая лауреатов Нобелевской премии по литературе, а также известных актеров, писателей, музыкантов.