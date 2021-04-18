Два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море

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Два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море, сообщила в воскресенье газета The Times со ссылкой на источники в ВМС королевства, передает ТАСС. Этот жест призван выразить поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе.

По информации издания, речь идет об эскадренном миноносце и фрегате. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.

Газета поясняет, что решение было принято в знак поддержки Украины после того, как Минобороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию.

Отмечается, что в случае угрозы со стороны РФ Великобритания готова направить в регион и другую военную технику. Представитель министерства обороны Великобритании сообщил газете, что британское правительство тесно сотрудничает с Украиной и продолжает призывать Россию к деэскалации напряженности.

Флагманский корабль группы - авианосец HMS Queen Elizabeth - не может проходить через Босфор, но готов будет оказать поддержку. На его борту находятся истребители-бомбардировщики F-35 и вертолеты Merlin.

Тем временем, по данным "Интерфакса ", два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России - "Калининград" и "Королев" в составе Балтийского флота, - пройдя Босфор, 17 апреля также вошли в акваторию Черного моря. Они могут направляться в сторону Севастополя, отметило агентство.