Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил премьер-министр Андрей Бабиш в интервью газете Lidové noviny.

По его словам, сначала 19 апреля кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

Затем чехи сами получат возможность сами ознакомиться с рассекреченными документами, пообещал премьер глава правительства.

В ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, Бабиш заявил, что считает адекватным ответом высылку 18 российских дипломатов.

Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Европейском союзе и уведомил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля. Как отметил Бабиш, "мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета".

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием.

Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии 16 октября 2014 года. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении". По утверждению спецслужб, россияне являются агентами ГРУ и в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября, за день до взрыва.

Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения, утверждает газета.

Напомним, в 2014 году в чешской деревне Врбетице произошли взрывы в двух складах боеприпасов. Первый из них произошел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Осколки разбросало в радиусе 800 метров от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

Второй взрыв случился 3 декабря, когда взорвался склад, в котором помещались 13 тонн взрывчатых веществ. Он также был арендован Imex Group и был расположен на расстоянии 1 200 метров от складского помещения, уничтоженного взрывом 16 октября.

Объявленные в розыск властями Чехии россияне, по данным газеты, это те же лица, что причастны к попытке отравления Скрипалей в Солсбери в 2018 году. В Врбетице они разместили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада. Однако оно сработало раньше, чем они планировали.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, уточнил, выступаю на телевидении, что взрывы оружия и боеприпасов были спланированы так, чтобы они случились уже после получения партии этого товара заказчиком в Болгарии.

"По этому делу развивается международное сотрудничество, включая сотрудничество с Болгарией", - сообщил Гамачек, отвечая на вопрос о том, что целью операции мог быть 67-летний владелец болгарской оружейной компании "Дунарит" Эмилиан Гебрев.