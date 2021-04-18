Чешская полиция сообщила, что считает предполагаемых отравителей экс-разведчика Сергея Скрипаля - Александра Петрова и Руслана Боширова - причастными к взрывам в 2014 и 2016 годах. По данным ведомства, они попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами

Policie ČR / Twitter 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края в Чехии произошла серия взрывов на складах боеприпасов. В результате погибли два человека. По версии европейских СМИ, высылаемые Чехией дипломаты - сотрудники российской разведки, работающие под дипломатическим прикрытием

Фото: www.zlin.cz / YouTube

Вечером в субботу Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, заподозрив их в работе на ГРУ и СВР. Премьер-министр этой страны Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила "русский след" в организации взрывов. На экстренно созданной пресс-конференции он заявил, что у властей есть данные, указывающие на "причастность российских спецслужб ко взрыву", сообщает "Интерфакс".

По версии европейских СМИ, высылаемые Чехией дипломаты - сотрудники российской разведки, работающие под дипломатическим прикрытием. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении". Чешская полиция сообщила, что считает предполагаемых отравителей экс-разведчика Сергея Скрипаля - Александра Петрова и Руслана Боширова - причастными к взрывам в 2014 и 2016 годах. По данным ведомства, они попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами.

Утверждается, что Чепига и Мишкин прилетели в страну 13 октября 2014 года рейсом "Аэрофлота" из Москвы, отправились в соседнюю с Врбетицей Остраву, где остановились в отеле, и 16 октября уехали в Австрию, откуда вернулись в Россию.

В полиции, однако, не подтвердили связь между розыском россиян и взрывами.

Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла. Ведомство попросило граждан, имеющих информацию о передвижении этих людей, связаться с ней.

Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек объявил, что не полетит в Москву на переговоры о поставках российской вакцины Sputnik, поскольку в этот же день состоится заседание правительства, на котором он должен присутствовать.

Глава МВД пояснил, что у высылаемых дипломатов есть 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Зампред комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что для высылки российских дипломатов из страны нет никаких оснований. "Цифра - 18 дипломатов, которую обозначало чешская сторона, это уже совсем чрезвычайные вещи, причем нет никаких зримых оснований для этого", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, "ситуация в дипломатических европейских кругах очень плохая: возникает эффект гонки, когда многие стремятся присягнуть на верность новой команде в Вашингтоне, причем быть в "передовиках".

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал абсурдными заявления Праги о причастности разведчиков РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Ответ России на высылку ее 18 дипломатов из Чехии должен быть пропорциональным, заявил он.

"Я даже не знаю, сколько здесь у них народу работает, посольство Чехии небольшое. Может быть, нужно действовать по процентному соотношению количества работающих в посольстве", - отметил он.

"Вы представляете, какое абсурдное обвинение, они бы еще 1914 год вспомнили! Понятно, что это бред какой-то. России больше нечем заняться, кроме как взрывать какие-то склады. Мы Чехию вообще никогда не рассматривали как своего противника", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в субботу.

По его мнению, Чехия пошла на этот шаг, потому что "американцы попросили продолжить всю эту линию", и теперь Прага проявляет атлантическую солидарность. "Я думаю, все эти сателлиты американские сейчас будут проявляться, как фотобумага. Уже поляки постарались, сейчас чехи. Посмотрим, кто следующий. Но мы без ответа это не оставим однозначно", - сказал Джабаров.

По его словам, решать, как ответить России на эту высылку, будет политическое руководство страны, в частности МИД. "Мы тоже имеем право и обязаны это сделать, иначе нас просто люди не поймут", - заявил сенатор.

МИД РФ назвал "фокусами" решение страны о высылке и предупредил о последствиях. "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края в Чехии произошла серия взрывов на складах боеприпасов. В результате погибли два человека. По версии европейских СМИ, высылаемые Чехией дипломаты - сотрудники российской разведки, работающие под дипломатическим прикрытием. В сообщениях указывается, что решение в Праге приняли, так как пришли к выводу, что российская разведка причастна ко взрыву.