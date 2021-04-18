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Фото: Asia Society / Flickr ИК-2

УФСИН России по Владимирской области Что касается самой возможности встречи главы российского государства и президента США, то она состоится "при наличии подходящих для этого условий", заявил помощник президента США по нацбезопасности

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Для властей России "будут последствия, если Навальный умрет", они "будут привлечены к ответственности международным сообществом" в случае смерти Алексея Навального в колонии, заявил в воскресенье Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет", - добавил помощник американского лидера.

Это заявление Джейк Салливан сделал, отвечая на вопрос о том, пройдет ли саммит в случае смерти Алексея Навального в колонии.

Что касается самой возможности встречи главы российского государства и президента США, то она состоится "при наличии подходящих для этого условий", заявил помощник президента США по нацбезопасности.

Как он отметил, в настоящее время конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. "Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло продвинуть отношения вперед", - сказал Салливан. "Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он", - добавил помощник Байдена.

Во вторник Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

В МИД РФ уже заявили, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, состояние Навального оценивается врачами как удовлетворительное.