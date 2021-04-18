Порядка 780 млн человек по всему миру получили прививки от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович. Ее данные были приведены по состоянию на 12 апреля. ВОЗ оценивает ситуацию с пандемией как тревожную.

"Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. <...> Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами", - отметила она.

Вуйнович признала, что сохраняется дисбаланс в глобальном распределении вакцин. Так, более 87% из прививок были сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего, в то время как страны с низкими доходами получили лишь 0,2% доз.

По ее словам, прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю.

Представитель ВОЗ в РФ рекомендовала "уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках", поскольку выявляются все новые варианты коронавируса, которые "вызывают обеспокоенность".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 140,8 млн человек, свыше 3 млн умерли.