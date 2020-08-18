Суд арестовал на четыре недели норвежца, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Его задержали в Осло после встречи в ресторане с предполагаемым сотрудником разведки. Мужчина признал факт получения денег, передает "Коммерсант" со ссылкой на AР.

По данным агентства, подозреваемому 50 лет, он гражданин Норвегии, но родился за границей. Сумма, переданная ему разведчиком, неизвестна, но судья сказала, что это ее "нельзя назвать незначительной". Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. При этом МИД Норвегии еще предстоит решить, как поступить с россиянином, с которым проводил встречу задержанный норвежец.

Арестованный работал в компании DNV GL, которая занимается сертификацией судов. Она сотрудничает с оборонными предприятиями и разработчиками технологий, который необходимы военным.

В 2019 году в России за шпионаж был осужден отставной норвежский пограничник Фруде Берг. Ему назначили 14-летний срок лишения свободы. Берг был арестован в Москве в декабре 2017 года и обвинен в сборе информации о российских атомных подводных лодках для норвежской разведки. В ноябре 2019 года Берга, а также двух литовцев обменяли на двух россиян, находившихся в литовской тюрьме.

21 сентября 2018 года в аэропорту Осло по подозрению в причастности к шпионажу был задержан 51-летний Михаил Бочкарев. На следующий день суд отправил его под арест на две недели. Позднее выяснилось, что он является экспертом по информационным технологиям аппарата Совета Федерации РФ.

Россиянин принимал участие в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации, который проходил 20-21 сентября в парламенте Норвегии. Мероприятие было посвящено внедрению цифровых технологий дигитализации общества. В нем принимали участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.

Адвокат Бочкарева Хеге Кристин Аакре рассказала, что у ее подзащитного было изъято некое электронное оборудование. По ее словам, подозрения в отношении россиянина возникли из-за его "странного поведения", однако никаких данных, свидетельствующих, что мужчина собирал секретные сведения, пока представлено не было. Хеге Аакре подчеркнула, что у ее клиента есть все необходимые объяснения, подтверждающие, что "он не совершил ничего преступного".

После визита Бочкарева администрация парламента Норвегии ввела запрет на использование принтеров в здании, так как на жестких дисках устройств хранятся все документы, которые якобы могли стать целью предполагаемой атаки.

Технические эксперты из Управления национальной безопасности Норвегии (NSM) также пытались выяснить, мог ли Бочкарев оставить в парламенте подслушивающие устройства. Россиянин отрицал какие-либо противоправные действия, а МИД РФ потребовал от Норвегии снять "абсурдные обвинения" и освободить Бочкарева. В итоге суд счел, что следствие не предоставило достаточных доказательств для продления ареста. Россиянина освободили.