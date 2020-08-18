В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Еще двое военнослужащих получили ранения. В каком они состоянии, министерство не уточнило. Руководство Минобороны окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Инцидент произошел при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр эз-Зор, на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.

Напомним, в июле при подрыве самодельного взрывного устройства в Сирии пострадали трое российских военных.