Канада и Ирландия не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, победителем которых ЦИК объявила действующего президента Александра Лукашенко

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Глава канадского МИДа Филипп Шампань написал на своей странице в Twitter, что Оттава считает результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными

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Канада и Ирландия не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, победителем которых ЦИК объявила действующего президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлениях министров иностранных дел этих стран.

Глава канадского МИДа Филипп Шампань написал на своей странице в Twitter, что Оттава считает результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными. Канадская сторона также осудила подавление мирных протестов белорусскими властями. "Мы призываем к свободным и справедливым выборам и проведению тщательного расследования ОБСЕ", - написал Шампань.

Ирландский министр иностранных дел Саймон Ковни также выразил беспокойство из-за событий в Белоруссии и осудил нарушение прав человека в республике. По его словам, о незаконности итогов выборов говорит реакция белорусских властей на мирные протесты. "Ирландия не принимает результаты выборов как истинное отражение демократической воли белорусского народа", - заявил он, добавив, что приветствует созыв внеочередного заседания Совета Европы по белорусскому вопросу, который намечен на 19 августа.

"Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций", - заявил глава МИД Ирландии в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Накануне о непризнании результатов выборов заявили в МИД Великобритании. Ведомство призвало к срочному независимому расследованию выборов и "чудовищных репрессий, которые за ними последовали", по линии ОБСЕ. Сообщается, что Великобритания "намерена работать с зарубежными партнерами" для введения санкций против причастных к репрессиям и проведению выборов, а также для привлечения их к ответственности.

Депутаты Европарламента также заявили, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и осудили аресты и "ужасающие акты насилия и пыток, совершенные против мирных демонстрантов". Депутаты призвали к полному расследованию этих преступлений, а также к немедленному освобождению всех задержанных и политических заключенных, которые были задержаны до и во время избирательной кампании.

Кроме того, евродепутаты поддержали решение ЕС о введении индивидуальных санкций против "лиц, ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов". Одновременно с этим они предлагают усилить помощь белорусскому гражданскому обществу и параллельно прекратить финансовую поддержки правительства Белоруссии и контролируемых государством проектов. Также предлагается возобновить целевые программы помощи ЕС для репрессированных людей в Белоруссии и их семей.

Также депутаты призвали ЕС поддержать мирный переход власти и вступить в диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом с целью запуска нового избирательного процесса. России при этом следует воздерживаться от любого вмешательства в Белоруссию после выборов, а институтам и государствам ЕС предлагается "бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении".