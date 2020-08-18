Сергей Тихановский

Страна для жизни / YouTube У здания следственного изолятора N1 на улице Володарского в Минске во вторник второй день собираются сторонники Сергея Тихановского, чтобы поздравить с 42-летием. Пришедшие поют песни и скандируют поздравления арестанта с днём рождения

TUT.BY. Политика / YouTube

Находящегося под стражей Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, этапировали из Минска. Оппозиционера отправили в изолятор в городе Жодино под Минском. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил правозащитный центр "Весна".

"Нам стало известно, что по причине запланированных акций поддержки политзаключенного Сергея Тихановского, его самого этапировали в Жодино", - говорится в сообщении правозащитников в телеграм-канале "Весны".

"Его перевели вчера вечером по постановлению руководителя следственной группы. Самого постановления нам никто не показывал, нам пока не вручали, потому что я сегодня пришел после обеда в СИЗО, и мне сообщили о том, что он был в Жодино вчера вечером. Мы, как защитники, полагаем, что никаких оснований, скажем так, процессуальных для перевода не было. Поскольку мы не видели самого постановления, я не могу сказать, что там написано и на что ссылается руководитель следственной группы, сделав вывод о том, что необходимо его перевести из СИЗО N 1 в СИЗО Жодино", - рассказал РБК адвокат Тихановского Виктор Мацкевич.

Тем временем у здания следственного изолятора N1 на улице Володарского в Минске во вторник второй денть собираются сторонники Сергея Тихановского, чтобы поздравить с 42-летием. Пришедшие белорусы поют песни и скандируют поздравления арестанта с днём рождения. Собравшиеся скандировали "С днем рождения!", "Поздравляем!", "Свободу!". На крыльце проходной СИЗО собравшиеся оставили торт. Передачи Тихановскому в СИЗО принять отказались, сославшись на исчерпание месячного лимита в 30 кг.

Площадку выбрали исходя из предположения, что блогер содержится именно в этом СИЗО. Супруга задержанного записала видеообращение, в котором передала слова Тихановского сторонникам. "Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, чтобы вы сделали всё, чтобы жить в стране для жизни", -сообщила Светлана Тихановская.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.

По версии Следственного комитета Белоруссии, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще ряду лиц обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Белоруссии. С санкции прокуратуры обвиняемые были арестованы.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.