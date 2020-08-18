Американские штаты требуют от представителей фармацевтической отрасли компенсаций в размере 26,4 миллиарда долларов в связи с "опиоидным кризисом", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В переговорах, которые ведутся уже год, участвуют крупнейшие в стране дистрибьютеры лекарств McKesson Corp., AmerisourceBergen Corp. и Cardinal Health, а также Johnson & Johnson, производящая обезболивающие на основе опиоидов. Судебные слушания, которые были запланированы на март и, как ожидалось, должны были повлиять на ход обсуждений, были отложены из-за вспышки коронавируса.

Генеральные прокуроры из нескольких штатов, включая Флориду, Делавэр и Северную Каролину, потребовали компенсаций в размере 21,14 млрд долларов от трех дистрибьютеров и 5,28 млрд долларов от Johnson & Johnson, сообщили источники WSJ. Основная часть средств должна быть направлена на борьбу с кризисом, на покрытие расходов будет выделено 2,42 млрд долларов, передает "Интерфакс".

В октябре 2019 года сообщалось, что McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal обсуждают возможность выплатить 18 млрд долларов в рамках "опиоидного дела", Johnson & Johnson - еще 4 млрд долларов. Эти переговоры велись по инициативе властей Теннесси, Северной Каролины, Техаса и Пенсильвании, однако другие штаты тоже имели претензии к компаниям.

Дистрибьютеры обвиняются в том, что они не сообщали о подозрительных заказах препаратов, которые использовались не по назначению. Компании отвергли эти обвинения.

Ранее суд штата Оклахома назначил Johnson & Johnson штраф в 465 млн долларов. Другие иски привели к меньшим штрафам, однако большинство разбирательств продолжается. Они уже привели к банкротству производителя обезболивающего оксиконтин Purdue Pharma LP.

Компания Purdue Pharma, принадлежащая семье миллиардеров Саклеров, начала продвигать оксиконтин в 1990-х как обезболивающее. Johnson&Johnson быстро оценила потенциал такого рода лекарств. С появлением на рынке оксиконтина компания начала активно расширять рынок популярного у наркоманов фентанила, заявляя, что риск привыкания очень низок, а это, подчеркивают СМИ, является ложью.

По меньшей мере 400 тыс. человек погибли в США с 1999 года из-за передозировки опиоидами, приобретенными как легально, так и нелегально, пишет WSJ со ссылкой на официальные данные.Фармацевтических гигантов винят в том, что они скрывают от врачей последствия применения таких веществ, либо же убеждают их закрывать глаза на побочные эффекты препаратов, которые содержат опиоиды. Лоббисты убеждают медиков чаще прописывать подобные лекарства, а пациенты "подсаживаются" на такие болеутоляющие. Когда они перестают получать рецепты, люди переходят на другие опиоидные препараты, включая наркотики.