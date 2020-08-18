Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к протестующим с открытым письмом "Мы готовы к диалогу". Послание было отправлено в редакцию издания Tut.by, которое его опубликовало. Министр обратился к активистам и медикам после того, как накануне поговорил с ними очно у здания министерства здравоохранения.

Владимир Караник посетовал, что разговора на улице не получилось. "К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было. Сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около Минздрава, где, собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве", - написал он.

По словам Караника, диалог общества и государства стал невозможен. "Мы заменили нормальное человеческое общение ядовитыми постами в социальных сетях, причем за спиной, исподтишка, без возможности выслушать мнение второй стороны", - добавил он.

По утверждению чиновника, во время силового подавления протестов ни одна машина скорой помощи министерства не использовалась силовиками. "Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме", - заявил министр. Ранее о том, что на машинах скорой помощи во время протестов в Минске и других городах передвигались сотрудники ОМОН, написали несколько белорусских Telegram-каналов.

Караник сказал, что 9 августа в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурили врачи скорой помощи. В местах временного содержания, отметил министр, работают не сотрудники Минздрава, а медицинские работники пенитенциарной системы.

Еще один вопрос касался передачи правоохранительным органам данных о людях, которые получили травмы и обратились за медицинской помощью. Караник объяснил, что таков порядок, сообщает РБК. "Вы сами знаете, что, осматривая пациента, врач не может определить обстоятельства и причины травм, было ли это падение, внешнее воздействие при задержании или последующее неоправданное применение силы", - написал глава Минздрава.

Он осудил призывы "ограничить работу амбулаторно-поликлинического звена как по времени, так и по объему и составу, а также прекратить оказание плановой медицинской помощи в стационарах". В Белоруссии накопилась очередь ожидающих плановых операций, поскольку работа хирургических отделений была ограничена из-за эпидемии COVID-19, отметил он. "То есть мы рискуем сотнями и тысячами человеческих жизней! У меня нет слов, чтобы дать четкое определение таким призывам", - добавил министр.

Он также призвал перестать оскорблять друг друга и заниматься своей гражданской позицией в свободное от работы время.

Акция протеста медицинских работников прошла у здания министерства 17 августа. Протестующие требовали допустить врачей к задержанным в центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания. Они встретили Караника возгласами "В отставку!" Министр ответил, что требование неактуально, так как в отставке находится все правительство.

Он сообщил протестующим, что медиков допускают к задержанным. По его словам, в больницах находятся 158 человек.

Караник также призвал сограждан объединиться перед лицом коронавирусной опасности. "Перестаньте оскорблять друг друга, это не красит никого. Иначе просто страшно представить, что будет, если действительно придет вторая волна коронавирусной инфекции и застанет нас в экономически сложном положении и с полным разладом в системе здравоохранения. А эту опасность никто не отменял", - написал министр.