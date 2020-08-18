ВСЕ ФОТО Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь прибыл на встречу с труппой Купаловского театра в Минске, директор которой Павел Латушко был уволен из-за выражения симпатий к участникам мирных протестов

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube Как передает "Радио Свобода", актеры подали Бондарю заявления об увольнении и потребовали от министерства в течение дня решить вопрос о восстановлении Латушко в должности

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube Бондарь в ответ на это заявил, что Латушко уволили на законных основаниях, а у театра будет новый руководитель, назначенный Минкультуры

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь прибыл на встречу с труппой Купаловского театра в Минске, директор которой Павел Латушко был уволен из-за выражения симпатий к участникам мирных протестов. Как передает Tut.by, люди собрались возле здания еще до приезда министра, они держали плакаты с цитатами поэта Янки Купалы. Бондарь приехал в театр около 11:00, на улице его встретили криками "Позор!" По оценкам издания, всего у театра собралось около 500 человек. В их числе была и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

В ходе собрания глава Минкультуры заявил, что намерен обсудить работу театра в будущем сезоне и призвал не политизировать ситуацию, но не ответил на вопрос участников труппы о причинах увольнения директора. Его обязанности будет исполнять Валерий Громада, которого в марте назначили замминистра культуры.

Как передает "Радио Свобода", актеры подали Бондарю заявления об увольнении и потребовали от министерства в течение дня решить вопрос о восстановлении Латушко в должности. Бондарь в ответ на это заявил, что Латушко уволили на законных основаниях, а у театра будет новый руководитель, назначенный Минкультуры.

Павел Латушко с 2009 по 2012 годы возглавлял Минкультуры республики. Руководителем Купаловского театра его назначили в 2019 году. Днем 13 августа коллектив театра потребовал прекратить насилие в отношении протестующих, провести пересчет голосов на выборах президента и объявила о забастовке. На следующий день после обращения в поддержку протестующих выступил и Латушко.

"Я горжусь тем, что есть белорусы, которые хотят правды, хотят жить иначе. Это важно, потому что эти традиции заложены еще нашим песняром Купалой. Давайте вспомним его стихи, слова. Он мечтал про независимую мирную Беларусь. Для всех нас, купаловцев, это действительно важно", - заявил Латушко на митинге 14 августа. По данным Tut.by, вскоре после этого директора вызвали в Минкультуры, его встреча с Бондарем продлилась почти час. Ее подробности издание не приводит.

Два дня спустя Латушко подписал открытое обращение к белорусам, в частности к армии, авторы которого призвали к отставке и возбуждению дел против тех, кто отдавал приказы об избиении людей. 17 августа пресс-служба театра объявила о досрочном прекращении трудового договора с Латушко. После этого актеры совместно со старшим режиссером Николаем Пинигиным записали видеообращение, в котором заявили о своей готовности защищать Латушко и любого другого сотрудника.