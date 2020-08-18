ВСЕ ФОТО Посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня, поддержавший протестующих в видеообращении, подал заявление об отставке

Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике Кроме того, из белорусского МИД уволился глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило

Homoatrox / wikipedia.org Посол Белоруссии в Словакии, поддержавший протестующих, подал в отставку

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

Посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня, поддержавший протестующих в видеообращении, подал заявление об отставке. Он назвал это логичным шагом, так как назначен в качестве посла действующим главой государства и "предполагается, что должен проводить определенную им политику".

"МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал Лещеня Tut.by. В белорусском МИДе уточнили, что решение об отставке чрезвычайного и полномочного посла принимает президент, а в случае самоотвода дипломата должен подписать соответствующий указ. Пока такого указа в отношении Лещени не было.

Игорь Лещеня работает в МИД с 1994 года. С 2002-го по 2006 год был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии назначен в 2016 году. Лещеня стал первый белорусским дипломатом, публично поддержавшим участников протестов.

Он заявил, что шокирован историями о пытках и избиении сограждан, и выразил солидарность с рабочими заводов Жодино. "Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право".

Кроме того, из белорусского МИД уволился глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило. 16 августа он перепостил в своем Facebook появился фотографию с "Марша свободы" в Минске. Как пишет "Белсат", Бушило решил оставить свой пост "по велению совести". Сотрудники департамента проводили его аплодисментами, пожелали скорейшего возвращения и подарили бело-красно-белый флаг, который используют протестующие.

17 августа начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева вышли на пикет к новому зданию белорусского внешнеполитического ведомства с листами белой бумаги в руках, символизирующих чистую совесть.

"Возле стелы "Минск - город-герой" и Музея Великой Отечественной войны свои братки-белорусы, стражи порядка и законности, варварски бьют и расстреливают людей, а в застенках на улице, носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают", - сказал Казаченок журналистам.

Он призвал силовиков не применять насилие, прекратить "геноцид", освободить задержанных и оказать им медпомощь, а также выступил за расследование "всех фактов беззакония, судебного произвола, в том числе в прежние годы, и применения силы и репрессий против мирных граждан". Сотрудник МИД добавил, что президент Александр Лукашенко "давно и безнадежно оторвался от народа", и призвал его сдержать слово и "уйти с портфелем под мышкой".

По словам Казаченка, перед пикетом глава МИД Белоруссии Владимир Макей собрал всех сотрудников на беседу и напомнил, что они давали присягу государству. По словам пикетчика, Макей также намекнул, что несогласные с политикой государства должны написать заявление.