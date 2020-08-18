Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил медалями сотрудников силовых структур. В списке, опубликованном на правовом портале правительства страны, 25 страниц с именами сотрудников МВД. Среди них милиционеры, водители автозаков, представители внутренних войск, бойцы ОМОНа и сотрудники изоляторов

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Награждение прошло на фоне разгонов силовиками мирных протестующих в Минске и других городах. Жители массово жаловались на жестокость ОМОНа и пытки в изоляторах: портал Tut.by приводит истории некоторых задержанных, которые накануне пришли к народному мемориалу возле станции метро "Пушкинская" и рассказали о ситуации в изоляторах

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил медалями сотрудников силовых структур. В списке, опубликованном на правовом портале правительства страны, 25 страниц с именами сотрудников МВД. Среди них милиционеры, водители автозаков, представители внутренних войск, бойцы ОМОНа и сотрудники изоляторов.

Награды вручены сотрудникам за "примерное исполнение служебных обязанностей". Большинство силовиков получили медали "За безупречную службу" 3 степени, в списке также есть награжденные медалями 2 и 1 степени. Такие медали вручаются военнослужащим и сотрудникам МВД, которые безупречно прослужили десять, пятнадцать и двадцать лет соответственно.

Награждение прошло на фоне разгонов силовиками мирных протестующих в Минске и других городах. Жители массово жаловались на жестокость ОМОНа и пытки в изоляторах: портал Tut.by приводит истории некоторых задержанных, которые накануне пришли к народному мемориалу возле станции метро "Пушкинская" и рассказали о ситуации в изоляторах.

Один из них сообщил, что задержанных привезли в отдел Московского РУВД и там бросили на пол лицом в актовом зале, заставляя ползать по полу с руками за спиной. "Когда мы приехали, пол еще не был залит кровью. Уже потом, через полтора часа, начали привозить людей с парка Павлова - скоро весь пол был в крови. Они бросали людей на пол и командовали: "Ползи вперед!" Кто не мог ползти, того тянули за волосы или за одежду. Девчонок тоже привозили: у кого-то какие-то листовки были или им подкидывали", - рассказал участник встречи Николай.

В актовом зале задержанные находились полтора дня, после чего их отвели в камеры РУВД. По словам Николая, камеры на два-четыре человека были набиты битком, и людям приходилось спать сидя по очереди, в то время как охранники обещали "запустить в камеры газа". Из РУВД Николая повезли в изолятор на улице Окрестина, где он провел сутки. По его словам, когда у людей находили деньги, спрашивали: "Кто тебе заплатил?", избивали и требовали признаться в том, что им заплатили. Смотреть разрешали только в пол, и не разрешали говорить с тем, кто стоял в коридоре рядом.

Заключенных выводили на так называемую прогулку в помещение 5 на 5 метров, где одновременно находилось 78 человек. "Нас загнали туда как скот. В углу был канализационный люк - оттуда шла вонища", - рассказал Николай. А по ночам он слышал, как избивают людей.

Николай также рассказал, как проходили суды. "Стояло восемь или семь столов. Люди стояли вдоль - нагнувшись, на коленях, головой вниз. Они подходили с дубиной, поднимали тебя, а ты не имел права смотреть на стол - только вниз. Они задавали вопросы - ФИО, год рождения, - называли статью: "Согласен?" Что ты отвечал - их не интересовало, 30 секунд - и уводили. Потом нам сказали, что это был суд. Это был просто конвейер".

Дни с 13 по 14 августа мужчина провел в изоляторе в Слуцке, где их охраняли военные, которые не прятали своих лиц и относились к задержанным "по-человечески". Мужчина зафиксировал ушибы, которые ему нанесли в изоляторе, и намерен обратиться в Следственный комитет.

Аккредитованного наблюдателя Валерия задержали 9 августа утром, еще до начала протестов. С участка его попросили уйти сначала председатель, потом милиция. После того, как молодой человек отказался и попросил сослаться на закон, который он нарушил, два сотрудника милиции в форме попросили его пройти в служебный автомобиль и отвезли в РУВД, где не позволили сообщить родственникам о задержании и вырвали из рук телефон.

В протоколе о задержании Валерия написали, что он махал руками, матерился, мешал избирателям, цеплялся за обмундирование сотрудника ОМОН, пытался убежать. В изоляторе на улице Окрестина он провел несколько дней, причем первые двое суток задержанных не кормили, а сама камера вскоре оказалась переполненной. По его словам, в камере на пять мест в среднем было человек 25−30, и люди по очереди подходили к окну подышать свежим воздухом.

"Наши окна выходили на внешнюю стенку тюрьмы, я видел своими глазами, как людей ставили на колени, руки сверху, голова вниз. Так они стояли часа два минимум, если кто-то поднимал голову, их били ногами, дубинками по спинам. Избивали абсолютно всех - с полуночи до 4 утра. Каждые минут 10−20 подъезжал автозак, выходили сотрудники ОМОНа, безумно орали и били дубинками", - рассказал Валерий. По его словам, из сотни задержанных только половина людей участвовала в протестах, но и они "не делали ничего агрессивного по отношению к силовым структурам". Еще часть задержанных просто шли в магазин или домой.

Валерий также уточнил, что ОМОН "избивал практически до инвалидности тех, кто хоть как-то им не подчинялся", и не исключает, что вскоре может стать известно о смертях среди задержанных. Судили его и остальных тоже в изоляторе, причем многих уговаривали подписать протокол и согласиться с обвинением, пообещав выпустить. Позже Валерий узнал, что подписавшие протокол получили столько же суток, что и отказавшиеся это сделать.