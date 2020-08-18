Александр Лукашенко 18 августа провел совещание с членами Совета безопасности

Фото с сайта президента Республики Беларусь Пресс-конференция членов Координационного совета для мирной передачи власти

Радыё Свабода / YouTube

В Белоруссии начинает работу Координационный совет оппозиции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенного штаба оппозиции. Между тем президент Александр Лукашенко назвал создание этого органа попыткой захвата власти.

"Сейчас формируется состав членов совета, - говорится в сообщении штаба. - В ближайшие дни будет избран президиум и председатель совета. На сайте совета уже можно прочитать основные принципы его работы". Как рассчитывают в штабе, Координационный совет оппозиции должен стать "единым представительным органом белорусского общества", который призван обеспечить трансфер власти в интересах нации. Трансляцию предварительного заседания совета организовала радиостанция "Свобода".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко меж тем заявил, что создание оппозицией Координационного совета это попытка государственного переворота. Он также пригрозил членам совета "адекватными мерами".

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко во вторник на совещании с членами Совета безопасности Белоруссии.

Таким образом он прокомментировал создание Координационного совета оппозиции.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - добавил Лукашенко.

Он назвал членов оппозиционного совета "прикорытниками" и "нацистами". "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заявил президент.

Кроме того, по его мнению, протестующие в стране пытаются "убаюкать власть". "Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - отметил Лукашенко.

Белорусский Координационный совет планирует провести свое первое заседание 19 августа. Как заявила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской, на первом заседании определится структура совета, принципы его работы и будут сформулированы требования к власти.

Совет был создан для трансфера власти после президентских выборов в Белоруссии, которые оппозиция не признала. 17 августа стало известно, что войти в совет захотели многие общественные деятели и эксперты, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, Мария Колесникова, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый.

Вынужденно уехавшая из Белоруссии кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила провести трансфер власти, чтобы организовать новые справедливые выборы. Она выразила готовность стать лидером нации на короткий срок до проведения новых выборов.

Лукашенко обвинил оппозицию в попытке поссорить Белоруссию и Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в нескольких "грехах", стремясь вызвать к ней наибольшую неприязнь. В частности, он заявил о намерении оппозиции ввести, по его выражению, "ползучий" запрет русского языка, передает "Интерфакс". "В открытую не говорят, но (хотят ввести. - Прим. "Интерфакса") ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко на совещании в Совбезе.

По его словам, оппозиция также "предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов".

Лукашенко не согласен с этим предложением. По его словам, "мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков". "У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. (...) Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!" - добавил он.

По его словам, еще одним пунктом оппозиционной программы является восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому экзархату Московского патриархата. "Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную, и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер сообщил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 года якобы предусматривает выход страны из Союзного государства с Россией и ОДКБ и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО. "Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос", - прокомментировал некую "программу оппозиции" Лукашенко.

Также оппозиция, по его словам, предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией. "То есть устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями", - отметил Лукашенко.

По его словам, в программе оппозиции предусмотрено закрытие на территории Белоруссии российских военных баз - узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами. "Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там - 90% - работают наши люди, получают соответствующую заработную плату", - отметил белорусский лидер.

Комментируя предлагаемый выход из ОДКБ, Лукашенко сказал: "Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года".

Он также сообщил, что в предложенной оппозицией программе идет речь о подаче заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. "В Украине "демократию" установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", - продолжает пугать соотечественников Лукашенко, рисуя им мрачные перспективы отстранения его от власти.

Белорусский президент также обратил внимание, что недавно в американских СМИ появилась теория о "союзе трехморья": "Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Беларусь есть. Нас уже туда включили".

Между тем белорусская оппозиция опровергает утверждения о том, что якобы нацелена на отказ от партнерства с Россией. "Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться", - сказала член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

В оппозиции не намерены отказываться от конструктивного диалога с Россией. "Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию", - подчеркнула Колесникова.

Она отметила, что оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией. "У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана", - заключила Колесникова.

Власти пригрозили ответственностью бастующим рабочим

Параллельно с попытками очернить оппозицию и внести раскол в протестный лагерь чиновники продолжают делать грозные заявления в адрес трудовых коллективов, которые присоединились к забастовке, требуя прекращения репрессий и отставки Лукашенко. Так, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предупредил об ответственности за забастовки на предприятиях.

"Препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования является прямым причинением вреда производственному процессу. То есть предприятие несет убытки. И если такие факты будут иметь место, соответственно люди, которые причинили эти убытки, будут отвечать по закону", - сказал Головченко.

Видеозапись с его высказываниями распространила пресс-служба правительства. "Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован", - добавил он.

Премьер-министр оговорился, что Конституцией Белоруссии предусмотрено право на забастовку, но забастовки, по его словам, разрешены лишь "для решения коллективного трудового спора - в случае нарушения прав трудящихся, трудового договора, если не сработали какие-то примирительные механизмы". При этом Конституцией и Трудовым кодексом предусмотрены регламент и процедуры объявления такой акции.

"Если эта процедура нарушена, то ни о какой забастовке речи идти не может, - считает премьер-министр. - Поэтому люди, которых может быть 20, 30, 50, 100, даже 200 человек, не имеют права выступать от имени всего предприятия. И втягивать остальных работников в забастовки. Или какие-то другие протестные акции. Это является наказуемым деянием как по административному, так и по уголовному кодексу - смотря к каким последствиям это приводит".

Головченко также сообщил, что все предприятия реального сектора экономики Белоруссии в настоящее время работают в штатном режиме. "Конвейеры нигде не остановлены, - подчеркнул премьер-министр. - У нас нет ни одного "закрытого" предприятия".

Глава правительства также полагает, что пока забастовки не привели к каким-то значимым негативным последствиям. "Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован - количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет, и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - отметил он.

При этом премьер-министр признал, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников. Они, по мнению Головченко, пытаются "выдать свои протестные настроения за массовое движение". "Ситуация совсем не такая - люди хотят работать, люди хотят зарабатывать", - заверил он.