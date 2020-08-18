МВД Беларуси / YouTube ДТП произошло в 3:20 16 августа на Партизанском проспекте. Водитель Renault сбил молодого человека, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. Пострадавший скончался на месте

МВД Беларуси / YouTube

МВД Белоруссии сообщил о гибели 19-летнего участника акций протеста в результате наезда автомобиля. В Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой говорится, что ДТП произошло в 3:20 16 августа на Партизанском проспекте. Водитель Renault сбил молодого человека, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. Пострадавший скончался на месте.

"Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено"", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении не указывается имя погибшего и не объясняется, почему МВД считает его участником протестов. Белорусская служба "Радио Свобода" отмечает, что в указанное ведомством время гибели молодого человека массовых акций в Минске уже не было. На прикрепленной к сообщению МВД видеозаписи кадры с лежащим на земле человеком размыты, сам момент наезда не запечатлен. Показаны повреждения на капоте Renault. Неизвестно, был ли перекрыт этот участок в момент съемки, но никакого движения на проезжей части не видно.

По данным Euroradio, погибшего звали Артем Поруков. Его родственники не знают, принимал ли он участие в массовых акциях в тот день, и не верят в озвученную МВД версию его гибели. "По какой-то причине - мы не понимаем почему - ему понадобилось перебежать с той стороны улицы, на которой находится наш дом, на другую сторону. Пешеходный переход совсем близко - почему он не пошел по нему? Мы думаем, он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать", - сообщила двоюродная сестра молодого человека. Родственники Артема Порукова ищут видеозаписи происшествия.

Ранее Минздрав республики официально подтвердил информацию о двух погибших в ходе протестов в Минске и Гомеле. В столице Белоруссии 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. По версии МВД, он пытался бросить в силовиков взрывное устройство, но оно сработало у него в руке. После этого СМИ опубликовали несколько видео с разных ракурсов, которые ставят под сомнение эту версию.

На роликах у мужчины, которого родственники опознали как Тарайковского, в руках ничего нет, зато видна вспышка от выстрела со стороны силовиков. На кадре агентства АР четко видно, что футболка Тарайковского залита кровью от груди до паха. Согласно свидетельству о смерти, он получил открытую рану грудной клетки и скончался от кровопотери.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев 16 августа допустил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия. "Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля - это не огнестрельное оружие с пулями со стальным сердечником. Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - заявил он порталу Tut.by.

В сообщении МВД республики от 12 августа говорилось о применении огнестрельного оружия против демонстрантов в Бресте, но позже заметку отредактировали, убрав из него слово "огнестрельное".

25-летнего жителя Гомеля Александра Вихора задержали 9 августа. По словам его матери, он не участвовал в протестах, а ехал к своей девушке. Утром 10 августа он сообщил родным, что его задержали по неизвестной причине, и после этого перестал выходить на связь. 12 августа семье сообщили, что Александр умер.

Обстоятельства смерти до конца не выяснены, в свидетельстве о смерти написано "причина устанавливается". Родственникам в СК заявили, что Вихор якобы умер от передозировки наркотиков, хотя он даже не курил. Известно, что при перевозке в СИЗО Александру, который страдал от сердечной недостаточности, стало плохо. Задержанный вместе с ним житель Гомеля рассказал на похоронах, что Вихор "был в ужасном стрессе, потел, волновался, все время обращался за медицинской помощью, на него никто не обращал внимания". Конвой обрызгал его перцовым баллончиком. В больницу Александра доставили уже в состоянии клинической смерти, врачи не смогли его спасти.