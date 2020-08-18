Комитет Сената США по разведке пришел к выводу, что предполагаемый взлом компьютеров Демократической партии произошел по указанию президента РФ Владимира Путина

Moscow-Live.ru В результате произошла утечка информации, которая нанесла ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон и негативно отразилась на ее предвыборной кампании, считают в Сенате

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Комитет Сената США по разведке пришел к выводу, что предполагаемый взлом компьютеров Демократической партии произошел по указанию президента РФ Владимира Путина, передает РБК. Россия неоднократно отрицала свою причастность к этому инциденту.

Президент Владимир Путин "отдал приказ" взломать компьютеры и аккаунты членов Демократической партии США в рамках предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Об этом говорится в отчете комитета Сената по разведке по итогам расследования о вмешательстве в выборы США.

В результате произошла утечка информации, которая нанесла ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон и негативно отразилась на ее предвыборной кампании, считают в Сенате.

Напомним, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс осенью 2016 года, во время президентских выборов. Расследованием этих попыток манипулирования демократическими процессами занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, он искал доказательства сговора между властями РФ и нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом. В его докладе по итогам расследования шла речь о том, что сотрудники ГРУ РФ в 2016 году могли похитить 70 гигабайт данных с сервера Демократической партии США, содержащих тысячи писем и документов. Эти документы затем были опубликованы Wikileaks.

По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения России во вмешательстве в выборы в США. При этом он не нашел свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Группа спецпрокурора предъявила более 200 обвинений 34 людям и трем компаниям. Было установлено, что у 16 людей, имевших отношение к президентской кампании Трампа, были разного рода контакты с россиянами. Шести из них были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве.

Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы, бывший адвокат Трампа и вице-президент The Trump Organization Майкл Коэн - 3 года.

Обвинения также были предъявлены замглавы штаба Рику Гейтсу (финансовое мошенничество, дача ложных показаний), члену предвыборного штаба Джорджу Пападопулосу (дача ложных показаний ФБР и контакт с лицами, которые, как он сам полагал, действовали в интересах России), бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну (давление на свидетелей и дача ложных показаний), бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну (дача ложных показаний ФБР).

Обвинения предъявили и 12 россиянам - "сотрудникам ГРУ" (Главное разведывательное управление, нынешнее название - Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России), которые предположительно участвовали во взломе серверов Демократической партии и Хиллари Клинтон, и 13 сотрудникам так называемой "фабрики троллей", организованной "путинским поваром" Евгением Пригожиным. По мнению спецпрокурора, они влияли на политические взгляды американцев через соцсети.

Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию Минюста США, что по Конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.