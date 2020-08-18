Директора волковысского музея в Гродненской области Константина Шишмакова нашли мертвым в лесу, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел" на своей странице в Facebook. Шишмаков был одним из тех, кто отказался подписывать избирательный протокол по итогам президентских выборов.

По предварительной информации портала Tut.by, "смерть Константина не носит криминального характера, а обстоятельства его гибели похожи на суицид".

Как передает радио "Свобода", в Следственном комитете Белоруссии подтвердили эту версию.

Установлено, что 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" на лесной дороге в километре от города Мосты обнаружили автомобиль Шишмакова Fiat Palio, а позже рядом в лесном массиве нашли и его тело.

29-летний Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он позвонил жене около 17:00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Однако дома директор так и не появился, передает "Интерфакс".

По информации Tut.by, 9 августа Шишмаков вместе с еще одним членом избирательной комиссии отказался подписывать протокол с итогами голосования на президентских выборах.

Отец погибшего Андрей Шишмаков рассказал, что после окончания работы на участке его сыну и второму мужчине, отказавшемуся ставить подпись, предложили машину, которая довезла бы их до дома. Но они отказались пользоваться этой "услугой" со словами: "Нам нечего стыдиться. Мы пойдем сами".

18 августа сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли в Минске на акцию в поддержку пропавшего Константина Шишмакова. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.