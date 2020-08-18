robert_g / DepositPhotos В Белоруссии прекратили вещание телеканала и уволили его директора за трансляцию разгона протестов

robert_g / DepositPhotos

В белорусском Жодино прекратили вещание местного телеканала "Сфера" и отстранили от должности его руководителя Эльшада Акберова за трансляцию зарубежных репортажей, видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Белоруссии, сообщают издание Ex-press.by.

Такая причина указана в протоколе общего собрания участников ООО "Телевизионный Жодинский телеканал", на который ссылается "Интерфакс". Согласно протколу, на собрании присутствовали два человека, в руках которых находится уставной фонд ООО. Единогласным решением они постановили отстранить Акберова от работы, а также прекратить вещание телеканала и всех социальных сетей от имени ООО "Телевизионный Жодинский телеканал".

"Многие годы на нашем канале мы показывали "цензурированную картинку", большая часть сюжетов была посвящена нашей "прекрасной жизни". Цензура от идеологического отдела, которой подвергались наши программы, была постоянной", - рассказал Акберов. По его словам, во время предвыборной кампании сотрудники канала не могли делать собственные честные репортажи. О происходящем после выборов канал не выпустил ни одного сюжета.

Акберов рассказал в интервью, что еще до выборов идеологический отдел устроил сотрудникам разнос за показ клипа Виктора Цоя "Перемен", назвав это "диверсией".

"Последней каплей для нас стал тот день, когда у проходной БелАЗа в день предупредительного митинга перед забастовкой председатель исполкома не смог ответить на вопросы горожан. А потом, перед почти 5000 жителей не смог ответить ни на один вопрос", - сообщил Акберов. После этого телеканал "Сфера" разместил видеообращение офицеров запаса к жодинскому ГОВД и правоохранительным органам Белоруссии, в котором они призвали силовиков прекратить насилие и не выполнять преступные приказы.

16 августа корреспондентов "Сферы" позвали в исполком записать видеообращение председателя жодинского исполкома Дмитрия Заблоцкого. Тот заявил, что во время предвыбороной кампании посещал городские предприятия и встречался с жителями Жодино, давая "полные, исчерпывающие ответы" на все их вопросы.

Встречи после выборов, по словам Заблоцкого, получились "не очень конструктивными", потому что их якобы устраивали "так называемые организаторы уличных акций", которым были неважны ответы на вопросы, а нужны были "картинка и хайп". По версии Заблоцкого, многие из этих "товарищей" не имели никакого отношения к Жодино, а если и имели, то у них были "определенные роли, заученные тексты".

Заблоцкий также озвучил результаты президентских выборов в Жодино: 66%, по его словам, проголосовали за Александра Лукашенко, 27% - за Светлану Тихановскую. После того, как эта запись была сделана, корреспондентов "Сферы" попросили уйти, а оборудование оставить в исполкоме, сообщил директор канала. По словам Акберова, он пока не подписал протокол об отстранении. "Я не намерен сдаваться. В социальных сетях телеканала мы по-прежнему показываем честные новости", - сообщил Акберов.

Накануне в Минске на забастовку вышли сотрудники Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы и радиостанции, в том числе главный госканал страны "Беларусь 1". Утром 17 августа в эфире телеканала некоторое время показывали пустую студию, а также транслировали программы в записи. Сотрудники компании потребовали честного освещения событий в Белоруссии. Демарш привел к тому, что на некоторых госканалах появились кадры с акций протеста. В эфире ОНТ показали фрагмент выступления Лукашенко перед рабочими Минского завода колесных тягачей, которые кричали: "Уходи!"