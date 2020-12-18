Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в обеих странах и "строгих карантинных мер" в республике. Об этом РИА "Новости" сообщили в азербайджанском посольстве в Москве.

Граждан Азербайджана также призвали воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

"В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер сухопутная государственная граница... для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", - передает ТАСС сообщение посольства.

Россия граничит с Азербайджаном на юге, российские пункты пропуска находятся в Дагестане.

По данным оперативного штаба при правительстве Азербайджана, по состоянию на четверг число подтвержденных случаев COVID-19 в республике достигло 191,46 тысячи. Программу вакцинации против коронавируса в стране планируют начать с 2021 года.

В стране до 31 января продлен карантинный режим. Закрыты рестораны, кафе, торговые центры, работают только продуктовые магазины и аптеки. Для выхода из дома надо получать разрешение по СМС. Также в стране ограничен въезд 17 крупных городов и районов, в том числе в Баку