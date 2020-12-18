Болгарский МИД 18 декабря объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве persona non grata, передает "Интерфакс" со ссылкой на МИД страны.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев, по данным издания "Новините", уведомил МИД страны, что собрал доказательства того, что один из российских дипломатов с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера, например, о количестве американских военнослужащих, приезжающих в страну на учения.

Как заявил Гешев, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации. За это ему обещали и передавали финансовое вознаграждение. Прокурор напомнил, что, в соответствии со статьей 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломаты обладают иммунитетом от уголовного преследования.

На сайте посольства РФ в качестве военного аташе назван Василий Сазанович. Дата его назначения не приводится, но он, данным посольства, занимал должность и в 2017 году.

По подсчетам агентства ТАСС, Сазанович стал шестым за последние полтора года российским дипломатом, которого Болгария заподозрила в шпионаже.

В последний раз Болгария высылала российских дипломатов в сентябре. Тогда прокуратура обвинила их в шпионаже. По данным болгарских СМИ, они вели разведывательную деятельность с 2016 года и собирали информацию о болгарской армии, ее перевооружении и, в частности, о самолете F16/блок 70.

Москва назвала их высылку необоснованной и в ответ в октябре выслала двух болгарских дипломатов.