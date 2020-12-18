Модельного агента Жан-Люка Брюнеля задержали по делу об изнасилованиях

Полиция Франции задержала в парижском аэропорту Шарль-де-Голль владельца модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на прокуратуру, Брюнелю предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Его задержали для допроса на 96 часов.

Жан-Люк Брюнель занимается модельным бизнесом с 1974 года. Его компания MC2 Model Management приписывает Брюнелю открытие несколько известных моделей, например, Шэрон Стоун, Моники Беллуччи и Миллы Йовович. В разное время модели обвиняли Брюнеля в сексуальной эксплуатации женщин. В частности, голландская модель Тисия Хьюисман заявляла, что в 1991 году, когда ей было 18 лет, Брюнель подсыпал ей наркотики и изнасиловал ее.

Брюнеля считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который в 2019 году совершил самоубийство в тюрьме после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Liberation пишет, что Эпштейн и Брюнель были знакомы как минимум с 2000 года и были близкими друзьями. Эпштейн частично финансировал созданное Брюнелем MC2 Model Management.

В июле в США задержали подругу и помощницу Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл. По версии следствия, она была пособницей Эпштейна, искала для него девочек младше 18 лет и склоняла их к сексуальным контактам с миллиардером. По данным обвинения, 66-летний Эпштейн стоял у истоков целой структуры, которая вовлекала несовершеннолетних девушек в занятия проституцией. Одна из истиц утверждает, что он держал ее в качестве секс-рабыни и заставил заниматься сексом с семью мужчинами.

При этом Максвелл и Эпштейн вращались в кругах влиятельных политиков и бизнесменов: финансист был знаком с нынешним президентом США и бывшим американским лидером Биллом Клинтоном. Другая свидетельница утверждает, что в групповом сексе с ней и Эпштейном принимал участие сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, герцог Йоркский. В Букингемском дворце обвинения в его адрес отвергли.