Баржа "Фортуна", задействованная в строительстве "Северного потока-2", снова сменила владельца

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая недавно приступила к строительству короткого участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии, снова поменяла собственника. Как следует из обновленной записи в Российском международном реестре судов (РМРС), владельцем судна теперь является ООО "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", пишет РБК.

Новая смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении "Северного потока-2". Против проекта уже введены потенциальные санкции по линии закона CAATSA, которые могут быть наложены на инвесторов проекта. В этом месяце конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.

Точная дата, когда ООО "КВТ-Рус" получило в собственность баржу "Фортуна", неизвестна. 11 декабря "Фортуна" прибыла к месту строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии, где нужно проложить 2,6 км на относительно небольшой глубине. Сейчас баржа укладывает трубы к востоку от немецкого острова Рюген в Балтийском море, работы могут продлиться до 31 декабря.

10 декабря московское микропредприятие"КВТ-Рус" изменило зарегистрированный основной вид деятельности с "оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием" на "предоставление услуг по перевозкам". Дополнительный вид деятельности был изменен с "производства прочих насосов и компрессоров" на "деятельность морского грузового транспорта".

"Фортуна" строила прибрежный участок "Северного потока-2" в России до введения американских санкций. Ранее судно на основании договора аренды эксплуатировала российская группа компаний МРТС, однако в августе 2020 года группа компаний заявила, что не собирается участвовать в достройке "Северного потока-2". 1 декабря стало известно, что договор аренды расторгнут по инициативе собственника.

Как пояснила эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина, эти маневры с собственностью могут быть частью многоуровневой схемы, призванной дистанцировать бывших владельцев судна от санкций и "запутать следы" до того, как санкциями займется администрация нового президента США Джо Байдена.

По данным S&P Global Platts, всего осталось уложить чуть более 150 км трубопровода, из них около 147 км в водах Дании и несколько километров в Германии. Кроме того, участок у берегов Германии намного мельче, чем датский, что позволяет использовать для строительства якорную "Фортуну". Кроме того, работы на таком мелководье не подпадают под американские санкции. Кто и как будет достраивать газопровод в водах Дании, пока неизвестно, однако в распоряжении РФ остается другой российский трубоукладчик "Академик Черский", который пока не участвовал в строительстве "Северного потока-2" и курсирует в Балтийском море.