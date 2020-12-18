Британский предприниматель российского происхождения Евгений Лебедев был официально введен в Палату лордов. Как пишет DW, в четверг, 17 декабря, 40-летний совладелец изданий Evening Standard и The Independent занял свое место в верхней палате британского парламента как "барон Хэмптон в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации". Лебедев не присоединился ни к одной из фракций и является независимым членом парламента.

Летом 2020 года королева Великобритании Елизавета присвоила Лебедеву титул пэра и номинально включила его в состав Палаты лордов. Этот титул он получил по рекомендации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, с которым они дружат много лет. Второй титул барона Хэмптонского и Сибирского медиамагнат получил от королевы 23 ноября.

По сведениям британских СМИ, чтобы называть себя бароном Сибирским, Евгений Лебедев должен был просить разрешения у Владимира Путина. Введение Лебедева в Палату лордов повлекло за собой обвинения в кумовстве в адрес Бориса Джонсона. Британских консерваторов жестко критикуют за готовность принимать щедрую поддержку от российских спонсоров.

Пожизненное пэрство в системе титулов Соединенного Королевства не может быть унаследовано потомками носителя титула, однако они смогут титуловать себя как "достопочтенные". Лебедев уже с 19 ноября заседал в Палате лордов. По закону Великобритании, титулы пэров должны указывать на какую-либо местность - почти всегда в пределах Соединенного Королевства. Если регион не принадлежит стране, то лондонской Геральдической палате перед использованием необходимо получить согласие от властей иностранного государства.

Отец Лебедева - Александр Лебедев, бывший банкир и сотрудник КГБ. В январе 2009 года Лебедев-старший купил 75,1% британской газеты Evening Standard. Основанную в 1986 году британскую газету The Independent он приобрел в марте 2010 года за один фунт стерлингов из-за ее долгов (около 42 миллионов долларов по курсу 2010 года). Долги издания бизнесмен взял на себя. 40-летний Евгений Лебедев управляет владеющей изданиями Lebedev Holdings Ltd и является совладельцем изданий, с 2010 года имеет британское гражданство, живет в Великобритании с 1987 года. Лебедев-младший организовал благотворительные акции, благодаря которым удалось собрать свыше 75 млн фунтов стерлингов на охрану окружающей среды и поддержку уязвимых слоев населения.