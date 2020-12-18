Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого накануне подтвердился коронавирус, сообщил, что чувствует себе неплохо

Élysée / YouTube Макрон также призвал всех сохранять бдительность, добавив, что "вирус может затронуть каждого". Макрон отметил, что соблюдал повышенные меры безопасности, носил маску и поддерживал дистанцию

Élysée / YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого накануне подтвердился коронавирус, сообщил, что чувствует себе неплохо, продолжает работать, передает "Интерфакс". "Я хочу вас заверить, что у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера. Это утомляемость, головная боль, сухой кашель", - сказал Макрон в видеообращении, опубликованном Елисейским дворцом.

Президент Франции заверил, что поддерживает связь с премьер-министром и правительством, но некоторые дела пришлось отложить из-за болезни. По словам Макрона, он продолжает работать над "первоочередными вопросами", связанными с пандемией или, например, Brexit.

Макрон также призвал всех сохранять бдительность, добавив, что "вирус может затронуть каждого". Макрон отметил, что соблюдал повышенные меры безопасности, носил маску и поддерживал дистанцию.

О том, что у президента Франции после появления первых симптомов заболевания диагностировали коронавирус, стало известно 17 декабря. После выявления COVID-19 Макрон отправился на самоизоляцию сроком семь дней.

Несколько мировых лидеров уже переболели коронавирусом. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.

Пик второй волны пандемии во Франции пришелся на начало ноября, когда в стране ежедневно фиксировали около 60 тыс. случаев заражения. Последние несколько дней эти цифры колеблются в диапазоне 11-17 тыс. Больше всего новых случаев в Париже, в районе Лиона и в регионах, граничащих с Германией, Бельгией и Италией.

В конце ноября Макрон объявил о намерении начать поэтапную отмену ограничений, введенных из-за коронавируса. В случае улучшения ситуации с COVID-19 режим самоизоляции с 15 декабря планировалось отменить, а также открыть кинотеатры, театры и музеи.