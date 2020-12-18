Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен в пятницу, 18 декабря, сделали прививки от коронавируса, сообщил телеканал CNN. Вакцинация прошла в присутствии телевизионных камер и журналистов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. Пенс признался журналистам, что "ничего не почувствовал" и назвал вакцину "безопасной и эффективной".

"Благодаря прекрасной работе Национального института здравоохранения, отличной работе FDA, лидерству нашего президента и Операции Warp Speed (по вакцинации), американский народ может быть уверен, что у нас есть одна, а, возможно, через несколько часов, уже две безопасные и эффективные вакцины от коронавируса", - отметил Пенс.

По его словам, он с супругой рады показать пример прививания "безопасной и эффективной вакциной от коронавируса". "Верю, что в истории останется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса", - добавил Пенс.

Прежде чем сделать прививку вице-президенту, врачи задали ему стандартные вопросы: "Вы беременны? Вы кормящая мать?" Это вызвало смех у присутствующих.

Прививку сделали также генеральному хирургу США Джерому Адамсу. Использовалась вакцина от Pfizer и BioNTech. Врач предупредил, что через 21 день им предстоит прийти на прививку повторно.

Персонал был предоставлен Национальным военным медицинским центром им. Уолтера Рида (Walter Reed National Military Medical Center).

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

В понедельник в США началось применение препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ранее выразил надежду на то, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.

Как ожидается, в пятницу управление может одобрить вторую вакцину производства компании Moderna.