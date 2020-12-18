Во время разминирования дороги в Нагорном Карабахе произошел взрыв, российский офицер-сапер погиб, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

"17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - сказали в Минобороны. Там отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь.

При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. В Минобороны добавили, что семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.

Разминирование после боевых действий - одна из главных задач российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе это второй случай подрыва российского военного в ходе разминирования. Первый произошел в конце ноября. У населенного пункта Мадагиз от взрыва боеприпаса погиб один человек и несколько человек, в том числе российский офицер, были ранены.

Тогда Минобороны РФ сообщило, что 23 ноября совместная группа по обмену убитыми, куда входили наши миротворцы, военнослужащие Азербайджана, сотрудники МЧС Нагорного Карабаха, а также представители Международного комитета Красного Креста, вели поиски погибших в Тертерском районе. Такие группы прочесывают места наиболее интенсивных боев, где еще могут оставаться непогребенные тела участников вооруженного конфликта.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России работают в Нагорном Карабахе около месяца. Более сотни саперов, оснащенные спецсредствами, занимаются там инженерной разведкой, разминируют местность, дороги и различные объекты. По информации Минобороны РФ, они входят в состав развернутого в Степанакерте Центра управления миротворческой деятельностью.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга, напоминает РИА "Новости".

За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.