Лидеры ЕС осуждают задержание Алексея Навального и требуют от властей России немедленно освободить политика. Страны Балтии предлагают ввести санкции, если Москва не последует этим призывам

Кира Ярмыш / twitter.com США и страны ЕС осудили задержание Навального

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Лидеры ЕС осуждают задержание Алексея Навального и требуют от властей России немедленно освободить политика. Страны Балтии предлагают ввести санкции, если Москва не последует этим призывам.

Председатель Евросовета Шарль Мишель осудил задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и призвал немедленно освободить оппозиционера. Об этом он написал вечером в воскресенье, 17 января, в своем Twitter.

С таким же требованием выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима", - написал в своем Twitter Боррель.

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Латвия, Литва и Эстония в тот же день в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если политик не будет освобожден в ближайшее время. Правозащитная организация Amnesty International признала оппозиционера узником совести.

По мнению директора представительства Amnesty International в Москвe Натальи Звягиной, задержание Навального "является еще одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать". Она считает, что это только подчеркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен государственными агентами, действовавшими по приказу самого высокого уровня.

МИД Франции в тот же день присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом оппозиционера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального "очень серьезным фактом" и потребовал немедленно освободить оппозиционера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину - это мужественный шаг.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Алексея Навального незаконным, заявив, что тот имеет право свободно передвигаться по России и претендовать на политические мандаты. "Мы предложили ему защиту в Германии, мы могли это сделать. И мы мы позаботились о том, чтобы он восстановил свое здоровье после этого ужасного и опасного для жизни нападения. Теперь все будет зависеть от того, как мы будем отстаивать свою позицию и пояснять свое видение ситуации", - заявил политик в программе медиакомпании Bild "Верные вопросы" (цитата по DW).

"Обстоятельства возвращения Навального в Россию показывают, какую панику испытывают перед оппозицией Владимир Путин и его соратники", - заявила эксперт Свободной демократической партии Рената Альт. По ее словам, в диалоге с Россией важно обозначить красные линии и задуматься о новых санкциях против России.

К призыву немедленно освободить политика присоединились главы МИД Австрии и Канады, а глава МИД Чехии заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях против России. Советник избранного президента США Джо Байдена Джо Салливан назвал задержание Навального "оскорблением русских людей, которые хотят, чтобы их голос был услышан".

"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что задержание - еще одна попытка заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, критикующих российские власти. Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Реакцию Кремля на задержание Навального оказалась ожидаемой. "Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", - заявил изданию "Подъем" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что не следил за происходящим из-за своего отпуска. А официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала иностранным государствам заняться собственными проблемами.

"Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", - написала она в Facebook.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии. Самолет, на котором он возвращался из Берлина, должен был приземлиться во Внуково, однако аэропорт закрыли для самолетов. После посадки самолета в терминале аэропорта Навальный был задержан сотрудниками ФСИН. Сейчас он находится во 2-м отделе полиции в Химках.

29 декабря политика объявили в федеральный розыск, заявив, что Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока по делу "Ив Роше". Вечером 17 января ФСИН сообщила, что до решения суда, который предполагается провести 29 января, Навальный будет содержаться под стражей.