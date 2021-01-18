ФБР проводит внутреннюю проверку Нацгвардии США перед инаугурацией Байдена

The National Guard / flickr.com Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена

Federal Bureau of Investigation

ФБР начало проверку бойцов Национальной гвардии США на предмет угроз для избранного президента Джо Байдена или гостей во время его инаугурации 20 января. Как пишет Associated Press, проверку инициировало военное командование, которое опасается атак или других угроз со стороны гвардейцев. В ней примут участие все 25 тысяч сотрудников Нацгвардии, которых отправляют в Вашингтон на время инаугурации.

Министр Сухопутных войск Райан Маккарти сообщил, что предупредил командиров быть начеку и следить за своими подразделениями по мере приближения даты мероприятия. Однако пока он и другие представители власти сообщают, что у них нет никаких доказательств возможных готовящихся атак.

"Мы постоянно следим за этим и проверяем по второму и третьему кругу каждого, получившего назначение", - заявил Маккарти. По его словам, сотрудники Нацгвардии также проходят обучение по выявлению потенциальных угроз. ФБР сверяет имена бойцов по внутренним базам, выявляя их возможные связи с экстремистскими и террористическими группировками, устанавливая судимости и другие факты, заслуживающие внимания. Соответствующие меры были приняты на фоне беспорядков 6 января.

Число задействованных в ходе инаугурации гвардейцев будет превышать количество военных в прошлые годы по меньшей мере в два с половиной раза. Военнослужащих регулярно проверяют на наличие экстремистских связей, однако проверка силами ФБР является дополнением к обычным мероприятиям. Проверка стартовала более недели назад, ее планируется завершить к среде.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена. "Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сказал он, добавив, что опасается возможного насилия во время акций, запланированных не только в Вашингтоне, но и в других штатах. По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже задержали около 100 и идентифицировали еще около 200 участников беспорядков у здания Капитолия 6 января.

Кроме того, правоохранительные органы уведомили конгресс США, что 20 января, в день инаугурации Байдена, несколько тысяч сторонников Дональда Трампа вновь собираются штурмовать Капитолий. Член палаты представителей Конор Лэмб рассказал о намерении "4 тыс. вооруженных патриотов" помешать демократам. По его словам, у участников предполагаемых беспорядков есть "правила ведения боевых действий", в связи с чем их можно считать организованной группой.

При этом некоторые организаторы демонстраций в поддержку президента Дональда Трампа были вынуждены отменить ряд протестов в административных центрах штатов и американской столице из-за опасений, что правоохранительные органы начнут их арестовывать. Также известно, что десятки человек, замешанных в беспорядках в Конгрессе, находятся в списках лиц, которые, по версии ФБР, могут быть причастны к террористической деятельности.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска для широкой общественности туда нет. Ранее президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Экстренные меры продлятся до 24 января.