Минфин США

doganmesut@hotmail.com / DepositPhotos "Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%)

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Соединенные Штаты планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, сообщает Handelsblatt.

США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии, передает "Интерфакс".

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.

О владельце трубоукладочной баржи "Фортуна" известно крайне мало. 6 октября 2020 года судно было перерегистрировано в Российском международном реестре судов, новым владельцем была указана Универсальная транспортная группа (УТГ). Прежним владельцем трубоукладчика в реестре значилось АО "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС).

УТГ - микропредприятие, следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Ее выручка в 2019 году составила 105 млн руб., чистый убыток - 2,2 млн руб., указано в СПАРК. В компании числятся два сотрудника. Гендиректором и владельцем 100% является Андрей Владимирович Апреленко. Он же, исходя из тождества ИНН, являлся соучредителем ликвидированных ранее ООО "Инстон Интернешнл" и НП "Хуторок Василек", сообщал РБК.

10 декабря "Фортуна" снова сменила владельца. Им стало московское микропредприятие "КВТ-Рус", которое изменило зарегистрированный основной вид деятельности с "оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием" на "предоставление услуг по перевозкам". Дополнительный вид деятельности был изменен с "производства прочих насосов и компрессоров" на "деятельность морского грузового транспорта".

Как пояснила эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина, эти маневры с собственностью могут быть частью многоуровневой схемы, призванной дистанцировать бывших владельцев судна от санкций и "запутать следы" до того, как санкциями займется администрация нового президента США Джо Байдена.

Между тем в Германии негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток - 2". Аналогичную жалобу подала еще одна природоохранная организация - Deutsche Umwelthilfe, сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1. В Федеральном агентстве подтвердили журналистам подачу экологами жалоб. Появление таких возражений означает, что действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается, передает радио "Свобода".

15 января агентство продлило срок разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток - 2" до конца мая. Согласно сообщению на сайте регулятора, компания - оператор газопровода может приступить к строительным работам немедленно.

"Северный поток - 2" должен доставлять российский газ на экспорт в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря. Ряд стран Евросоюза и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину, на экономику которой значительно влияет газовый транзит.

Участники строительства подвергнуты американским санкциям. Они же грозят компаниям, которые оказывают косвенную поддержку строителям, например страховщикам. Из-за этого в декабре 2019 года строительство остановилось. Тогда оставалось провести около 160 километров линии из 1230, большая часть - в датской экономической зоне. Через год укладка труб продолжилась, сейчас разрешение на строительство выдали все страны, имеющие прямое отношение к проекту.