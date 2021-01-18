Райли Джун Уильямс

Chris Berinato / Scribd

Сотрудники ФБР проверяют версию, согласно которой 22-летняя участница недавних массовых беспорядков в здании Конгресса США планировала продать российской разведке ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом пишут американские СМИ, а также "Интерфакс".

Информацию об этих планах уроженки Пенсильвании Райли Джун Уильямс, по данным CNN, передал в ФБР ее бывший бойфренд. Он сообщил, что Уильямс "собиралась отправить лэптоп другу в Россию, а тот - собирался продать его СВР (Службе внешней разведки России. - Прим. "Интерфакса")". Бывший бойфренд утверждает, что девушка позвонила ему и сама рассказала об этом замысле.

Кроме того, друзья Уильямс якобы показали ее бывшему бойфренду видео, на котором она похищает ноутбук из кабинета спикера нижней палаты парламента.

Даже если эта информация соответствует действительности, девушка по какой-то причине не смогла осуществить задуманное. В ФБР полагают, что компьютер либо все еще у нее, либо уничтожен. Уильямс объявлена в розыск, передает ITV.

Перед тем как скрыться, девушка удалила свои аккаунты в соцсетях. В настоящий момент в отношении нее выдвинуты стандартные обвинения - в участии в беспорядках и незаконном проникновении в Капитолий. Такие же обвинения выдвинуты в отношении других участников событий 6 января.

В аппарате спикера Палаты представителей подтвердили, что у Пелоси украли ноутбук: он пропал, когда группа поддерживающих Дональда Трампа демонстрантов ворвалась 6 января в Капитолий. Некоторые участники акции протеста побывали в кабинете Пелоси. Однако помощник спикера Палаты представителей заверил, что пропавшее электронное устройство использовалось только для проведения презентаций и секретных данных на нем не было.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны. Возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил действующего президента от Республиканской партии Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу, а Палата представителей проголосовала за импичмент.

Уже в первые дни расследования, начатого после беспорядков, появилась информация о "русском следе". Сообщалось о задержании двух русскоязычных женщин, которыми оказались мать и дочь из Молдавии. Кроме того, СМИ обратили внимание на одну из видеозаписей штурма Капитолия. В ней протестующие выбивают окно в здании Конгресса, а за кадром слышен мужской голос, в котором опознали русскую речь. Предположительно, мужчина кричал "Смелей, смелей!", ободряя сторонников Трампа (таймкод 0:44).