В Германии рассматривают возможность обязать всех жителей страны носить не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в общественных местах, в частности, в транспорте и в магазинах

aa-w / DepositPhotos В Баварии эта мера уже вступила в силу, решение принято на уровне властей федеральной земли

Bayern.de / Facebook

В Германии рассматривают возможность обязать всех жителей страны носить не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в общественных местах, в частности, в транспорте и в магазинах, передает "Интерфакс".

В Баварии эта мера уже вступила в силу, решение принято на уровне властей федеральной земли, которые в Германии могут самостоятельно предпринимать подобные действия. До 24 января за соблюдением этого требования следить не будут, однако после этого носить такую маску будет обязательно во многих общественных местах и в транспорте - в поездах, автобусах, в трамваях.

Теперь, по сообщениям неназванных европейских СМИ, эту меру могут ввести и в других федеральных землях Германии.

Такая же мера начнет действовать в Австрии: о ней объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Носить маски такого типа люди должны будут с 25 января в обязательном порядке. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля.

В Германии за время пандемии коронавируса зарегистрировали более 2 млн случаев заражения COVID-19, скончались 47,7 тыс. человек. В Австрии выявлено 394,9 тыс. заболевших, скончались 7,1 тыс.