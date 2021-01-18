Действующий президент США Дональд Трамп до истечения своих полномочий 20 января намерен подписать помилования или смягчить приговоры от 50 до 100 осужденных, но в их числе не будет основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Official White House Photo by Joyce N. Boghosian / Flickr Джулиан Ассанж

David G Silvers. Cancillería del Ecuador / Flickr

Действующий президент США Дональд Трамп до истечения своих полномочий 20 января намерен подписать помилования или смягчить приговоры от 50 до 100 осужденных, но в их числе не будет основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

По информации его источников, решения главы государства будут оглашены во вторник. В числе лиц, которых планирует помиловать Трамп, - рэпер Лил Уэйн, ранее сознавшийся в незаконном хранении оружия. Как отмечает телеканал, американский лидер еще не принял решения о том, будет ли помилован его экс-помощник Стивен Бэннон. Его обвиняют в мошенничестве и хищении средств, передает ТАСС.

Как отмечала The New York Times, число помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что у Дональда Трампа не получится оспорить свое поражение на выборах. Более того, окружение Трампа зарабатывало на президентских помилованиях. Так, бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман, приближенный к Белому дому, пользовался своим положением и брал вознаграждение в обмен на попытку добиться помилования для трех преступников.

Бывший юридический консультант президента США Джон Дауд принимал "десятки тысяч долларов", гарантируя помилование для ряда осужденных, которого он якобы обещал добиться за счет своих близких связей с Трампом. В предполагаемых попытках добиться президентского помилования за вознаграждение также уличены глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп, лоббист Марк Коуэн и бывшая советница предвыборной кампании Трампа Карен Джорно.

Она помогала получить помилование экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации. Газета получила копию соглашения между Джорно и Кириаку "о достижении полного помилования от президента Дональда Трампа", согласно которой Джорно должна была получить 50 тысяч долларов за свои услуги и столько же в качестве премии, если она добьется помилования. Сама Джорно заявила, что никогда не говорила с Трампом о Кириаку напрямую и лоббировала никакие помилования в его администрации.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. После выдворения из посольства Эквадора Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Американская прокуратура, в частности, обвиняет Ассанжа в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже в связи с крупнейшим в истории США разглашением конфиденциальных данных на портале WikiLeaks в 2010-2011 годах. Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем.

Лондонский суд 4 января постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни, так как страдающий расстройством аутистического спектра и клинической депрессией основатель WikiLeaks готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. 6 января суд отказался освободить Ассанжа под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, продолжающей добиваться его высылки в США.