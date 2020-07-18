Главному старшине Чарльзу Т. Бриггсу, который работает в области информации и технологии в военно-морском медицинском центре Портсмута (штат Виргиния), вменяется несанкционированное распространение секретной информации, полученной из правительственного компьютера в январе 2019 года

Фото: Antony-22 / commons.wikimedia.org Какую именно информацию он передавал и как познакомился с россиянином, в документах не указано, однако отмечается, что эти данные могли быть использованы, чтобы "нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину"

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В США на следующей неделе перед военным судом предстанет военнослужащий Военно-Морского флота, обвиняемый в передаче секретных данных знакомому гражданину России. Издание The Virginian-Pilot сообщает со ссылкой на судебные документы, что главному старшине Чарльзу Т. Бриггсу, который работает в области информации и технологии в военно-морском медицинском центре Портсмута (штат Виргиния), вменяется несанкционированное распространение секретной информации, полученной из правительственного компьютера в январе 2019 года.

Какую именно информацию он передавал и как познакомился с россиянином, в документах не указано, однако отмечается, что эти данные могли быть использованы, чтобы "нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину". В то время Бриггс находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска.

Согласно материалам суда, военный имел доступ к информации о национальной обороне несколько раз с октября 2018 года по январь 2019-го. Также отмечается, что Бриггс не уведомил о своих связях с гражданами России и Италии и соврал, отвечая на вопрос анкеты, поддерживает ли он тесные и продолжительные контакты с иностранными гражданами. Кроме того, он не сообщил о своей поездке в Сербию и предоставил ложные документы о том, что во время отпуска в 2018 году оставался в Небраске.

Бриггс также обвиняется в препятствовании правосудию, передаче оборонной информации, хранении и попытке просмотра детской порнографии, двух случаях нарушения общего регламента и трех случаях дачи ложных официальных заявлений. Военнослужащий находится в предварительном заключении. Ожидается, что 22 июля ему предъявят официальное обвинение.