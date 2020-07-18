В Гвинейском заливе подвергся нападению танкер под флагом Либерии Curacao Trader, на борту которого находится российско-украинский экипаж. Издание Maritime Bulletin ("Морской бюллетень") со ссылкой на компанию Alison Management, в управлении которого находится судно, атака произошла 17 июля в 11:00 местному времени примерно в 210 милях от побережья Бенина.

Портал сообщает от 13 захваченных моряках, весь экипаж состоит из 19 человек. Корабль дрейфует "с ограниченными возможностями". На помощь танкеру выдвинулся находящийся рядом рефрижератор Frio Chikuma. Атакованное судно способно перевозить нефть и жидкие химические вещества, оно следовало из порта Ломе (Того). Танкер принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко сообщил РБК-Украина, что среди 13 захваченных моряков четыре украинца. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела.

Посольство России в Нигерии пока не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о нападении пиратов, в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже РИА "Новости" заявили, что проверяют данные.

По данным портала Dryad Global, специализирующегося морской безопасностью, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов. Предположительно их поддерживали крупный корабль и скоростные катера. Портал отмечает, что это самый удаленный от берега акт пиратства, зафиксированный в Гвинейском заливе.

В первом квартале текущего года в заливе было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства, сообщает ТАСС. Преступники берут в заложники членов экипажей для получения выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.