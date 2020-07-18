Из Гранд-фойе (вестибюля) Белого дома на прошлой неделе убрали портреты 42-го и 43-го президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша - младшего, заменив их изображениями президентов-республиканцев, которые служили больше века назад.

Традиция Белого дома требует, чтобы портреты последних американских президентов занимали наиболее заметное место у входа в особняк и были видны гостям во время официальных мероприятий. Так было до 8 июля: когда действующий президент США Дональд Трамп принимал главу Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, портреты Буша и Клинтона висели на привычных местах.

Однако позже, по данным CNN, их перевесили в старую семейную столовую - небольшую, редко используемую комнату, которую большинство посетителей не видят. Чета Трампов исключила ее из списка мест, посещаемых во время экскурсий по Белому дому, и за последние три года она по сути стала складом: там хранятся в основном неиспользованные скатерти и мебель.

В 2015 году старая семейная столовая была отремонтирована бывшей первой леди Мишель Обамой на пожертвования частной исторической ассоциации Белого дома и впервые была открыта для обозрения.

Источники телеканала сообщают, что вместо Буша-младшего теперь красуется портрет 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, убитого в 1901 году в результате покушения, а изображение Клинтона заменили портретом Теодора Рузвельта, вступившего на пост после Мак-Кинли. Трамп демонстрировал симпатию к этим президентам, управлявшим страной в конце 19 - начале 20 века. Так, в начале своего срока он интересовался, нельзя ли обратно переименовать гору Денали на Аляске - высочайшую в Северной Америке - в гору Мак-Кинли. Исконное название вершине в 2015 году вернул 44-й президент США Барак Обама.

Кроме того, Трамп осудил решение убрать на волне борьбы с расовой дискриминацией статую Теодора Рузвельта возле Музея естественной истории в Нью-Йорке.

Портрет Обамы Трамп и вовсе отказывается представлять перед публикой официально, хотя этой традиции уже 40 лет. Действующий президент во время своего первого срока проводит для предшественника церемонию презентации его портрета, и картина впоследствии должна украсить Белый дом.

Юморист Энди Боровитц в мае писал в своей сатирической колонке для New Yorker, что Трамп "боится" портрета Обамы, считая, что тот будет следить за ним и передавать компромат Джо Байдену, который был при Обаме вице-президентом, а теперь борется за выдвижение в президенты от демократов.

Действующий президент США неоднократно выдвигал обвинения в адрес своего ближайшего предшественника. CNN насчитала 12 ложных обвинений против Обамы. В конце июня Трамп заявил, что администрация Обамы шпионила за его, Трампа, избирательным штабом в 2016 году. Глава Белого дома назвал это госизменой и "Обамагейтом". Среди прочего Трамп обвинил 44-го президента США в том, что нынешней администрации приходится использовать неэффективные тесты на коронавирус.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в своей скандальной книге, что его шеф презирал Буша-младшего и называл его глупым, а Клинтон, по его мнению, был плохим президентом. Как отмечает CNN, ни с одним из них Трамп не разговаривал в качестве президента, ограничившись приветствием во время похорон Джорджа Буша - старшего в декабре 2018 года.