В Израиле много раненых в результате обстрелов около границы Газы, четверо в тяжелом состоянии

Пресс-службы МАДА / NEWSru.co.il Израильская авиация нанесла удар по одному из домов в Секторе Газа, 18 мая 2021 года

Palestine TV‎ / Facebook

В секторе Газы восьмой день продолжается антитеррористическая операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), начатая 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.

Вечером 18 мая возобновились ракетные обстрелы израильской территории, сообщает NEWSru Israel. Ракеты летели в сторону Ашдода, Ашкелона и населенных пунктов прилегающих к границе с сектором Газы. О пострадавших или причиненном ущербе не сообщается. Однако ЦАХАЛ предупредил, что впереди напряжëнная ночь

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что с 07:00 до 19:00 18 мая были зафиксированы пуски примерно 270 ракет из сектора Газы. Около 45 ракет упали на территории сектора. 90% ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Два человека погибли во время обстрела района Эшколь. Также сообщается, что авиация ЦАХАЛа нанесла удар по складу с оружием и заводу по производству боеприпасов ХАМАСа. Ранее стало известно об уничтожении ракетной установки, стрелявшейпо Беэр-Шеве, и склад оружия ХАМАСа.

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа во вторник нанесли удары по квартирам, из которых три полевых командира террористической организации ХАМАС осуществляли оперативное управление. Речь идет о командирах среднего звена Ваджди Салахе, Махмуде Джамале аль-Ааде и Мухаммаде Шуэфе, квартиры которых использовались для осуществления террористической деятельности и в ходе прошлых контртеррористических операций.

Армейское командование отдало распоряжение, согласно которому военнослужащие, проживающие в городах со смешанным населением, должны выходить в увольнительную в гражданской одежде. Распоряжение касается таких городов, как Лод, Акко, Хайфа, а также военнослужащих, проживающих в отдельных кварталах Иерусалима и в поселениях Иудеи и Самарии. Для проезда в общественном транспорте в гражданской одежде военнослужащим выданы специальные проездные.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил 18 мая авиабазу "Хацерим" недалеко от города Беэр-Шева на юге Израиля, где отметился рядом довольно громких заявлений. По словам главы израильского правительства, контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС "получило неожиданные для себя удары", и еврейское государство отбросило эту "террористическую организацию на годы назад", пишет газета The Times of Israel.

Напомним, конфликт между Израилем и палестинскими группировками в Газе начался 10 мая после столкновений между арабами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. За первые семь дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы.

С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе более 1200 целей. В ночь на пятницу, 14 мая, Израиль осуществил крупнейшую военную операции в Газе, нацеленную на подземную инфраструктуру противника. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014).

ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-17 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 3400 ракет по израильской территории.

Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы и города юга страны, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.

Минздрав Газы сообщал о примерно 210 убитых и более 1400 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.