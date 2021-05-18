Красный Базар, 18 мая 2021 года

NEWS AM / YouTube Красный Базар, 18 мая 2021 года

NEWS AM / YouTube

Жители населенного пункта Красный Базар в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) пытаются перекрыть автодорогу в город Шуши (азербайджанское название - Шуша, который после войны осенью 2020 года перешел под контроль Баку), по которой проезжают азербайджанские автоколонны, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня утром азербайджанские военные обстреляли село Тагавард. Со стороны одной из азербайджанских позиций было осуществлено несколько выстрелов, пострадавших нет", - заявил замглавы села Тагавард Севак Хачатрян армянским СМИ.

По его словам, жители Красного Базара намерены выразить протест в связи с действиями азербайджанских Вооруженных сил. На месте находятся российские миротворцы.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года и завершились 10 ноября, когда при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении военных действий. По их условиям Азербайджан получил Шушу и еще ряд территорий в Нагорном Карабахе, которые были потеряны в начале 1990-х годов. Шуша является стратегически и исторически важным городом и находится примерно в 10 км к югу от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. Через Шушу идет дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

Эта автодорога проходит через населенный пункт Красный Базар, село Тагавард находится приблизительно в километре от дороги. Это самая удобная трасса для проезда азербайджанцев в Шушу. В ходе войны Азербайджан неоднократно пытался захватить село, чтобы овладеть трассой. В азербайджанских СМИ появляются заявления высшего руководства страны о том, что дорога, идущая через Красный Базар, скоро перейдет под контроль Азербайджана, что позволит установить сухопутное сообщение с Шушой без сопровождения российских миротворцев.