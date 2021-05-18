В Шэньчжэне неожиданно накренился и зашатался 73-этажный небоскреб

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Небоскреб неожиданно зашатался в китайском Шэньчжэне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC News. В небоскребе расположены многочисленные магазины, и покупатели поспешили покинуть накренившееся здание.

Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего с 73-этажным зданием SEG Plaza, высота которого составляет более 300 м. Оно было построено около 20 лет назад. Там расположены магазины электроники и офисы.

По данным китайской газеты The Global Times, в 12:31 по местному времени (05:31 по Гринвичу) местное правительство района Футянь в Шэньчжэне, где находится SEG Plaza, получило сообщения от сотрудников о "сейсмических толчках". К 14:00 все находившиеся в здании были эвакуированы.

Однако землетрясений в этом регионе зафиксировано не было. Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.

В мае прошлого года в Цюаньчжоу рухнуло здание отеля, где на карантине находились пациенты, у которых подозревали COVID-19. Тогда погибли 29 человек.