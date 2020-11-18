Rosel / twitter.com Полиция Берлина применила водометы и слезоточивый газ на демонстрации против ковид-ограничений

Rosel / twitter.com

Полиция Берлина впервые за много лет применила водометы для того, чтобы разогнать демонстрацию против общественных ограничений из-за пандемии коронавируса. Как сообщает "Интерфакс", у Бранденбургских ворот в центре города, по данным полиции, находится до 10 тысяч демонстрантов, большинство из них без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они не реагируют.

По данным ТАСС, после призывов разойтись полиция применила водометы, в ответ полетели петарды, дымовые шашки и бутылки. В воздухе стоит резкий запах гари. Тем не менее, правоохранители призывают демонстрантов прекратить акцию и вместе с тем выхватывают из толпы особенно агрессивно настроенных манифестантов. Безопасность в центре города обеспечивают 2,2 тыс. полицейских.

Как пишет РИА "Новости", полиция начала использовать слезоточивый газ: многие участники акции жалуются на резь в глазах и проблемы с дыханием. По данным корреспондента, возле водометов раздались два взрыва, вероятно, взорвались петарды. У полицейского отделения есть задымление. На площадь перед Бранденбургскими воротами продолжают прибывать люди, они скандируют "Позор!"

Участники протеста требовали дать им возможность пройти в здание бундестага ФРГ, где обсуждается новая редакция закона об инфекционной защите населения. Авторы законопроекта предложили расширить полномочия федерального минздрава в части введения ограничений в пандемию COVID-19.

Критики нового закона сравнивают его с "законом о предоставлении чрезвычайных полномочий", который в 1933 году передал чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Кроме того, акция протеста привлекла сторонников ультраправых партий, в том числе из других земель ФРГ.

"Мы следим за тем, что любое ограничение привычной жизни должно быть хорошо и ясно обосновано. Для этого существуют открытые и критические дебаты в бундестаге", - заявил глава МИД ФРГ Хейко Маас, комментируя акции протеста.

Аналогичные акции проходили в Берлине летом. В них участвовали около 38 тысяч человек, более 300 демонстрантов задержали. Группа активистов пыталась "штурмовать" бундестаг, но их остановили полицейские.