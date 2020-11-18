Википедия Питер Рафаэль Дзибински Деббинс

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45-летний бывший военнослужащий американского спецназа (Силы специального назначения Армии США, "Зеленые береты") Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал себя виновным в сговоре с сотрудниками российской разведки (ГРУ), говорится в заявлении Минюста Соединенных Штатов. Фрагмент заявления приводит "Интерфакс". Зимой обвиняемому зачитают приговор.

"Деббинс предал доверие (страны. - Прим. "Интерфакса") и предал своих сослуживцев, вступив в сговор с целью предоставления информации о национальной обороне США сотрудникам российской разведки", - говорится в заявлении прокурора США в Восточном округе в Вирджинии Закари Тервиллигера.

Об аресте Деббинса министерство юстиции сообщило в августе. Согласно материалам суда штата Вирджиния, в период с 1996 по 2011 гг. бывший спецназовец поддерживал контакты с сотрудниками российской разведки, периодически посещал РФ. Ему было присвоено кодовое имя Икар Лесников. Деббинс даже подписал заявление о том, "что хотел бы служить России".

Сам Деббинс признался, что был польщен, когда к нему обратились сотрудники российских спецслужб, так как был одержим идеей "освободить русских от их деспотичного правительства".

По версии следствия, Деббинса завербовали в 1996 году, когда тот прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником Военно-воздушных сил России.

По информации следователей, американец раскрыл сотрудникам российской разведки секретные сведения о своей предыдущей деятельности во время службы в спецназе армии США. Он также передал имена и информацию о ряде своих бывших сослуживцев, чтобы российская разведка могла оценить перспективы их вербовки.

За эту информацию Деббинс получил 1 тыс. долларов, бутылку коньяка и российскую военную форму. Русские, по словам американца, также предлагали ему услуги проституток, от которых он отказался.

Вынесение приговора Деббинсу назначено на 26 февраля 2021 года. Ему грозит наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

Питер Деббинс проходил службу в армии США с 1998 по 2005 годы. Сначала он был офицером в войсках химической защиты, а затем попал в спецназ. Причем перевод в спецподразделение капитан Деббинс осуществил по просьбе своих кураторов из России.

В расследовании преступления принимали участие сотрудники ФБР, а также британской полиции и контрразведки (MI5).