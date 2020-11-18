В Перу за неделю сменилось три президента. Новый глава государства принес присягу

STYLEPICS / DepositPhotos Новый президент Перу и бывший чиновник Всемирного банка Франсиско Сагасти принес во вторник присягу

Panamericana Televisión / Facebook

Новый президент Перу и бывший чиновник Всемирного банка Франсиско Сагасти принес во вторник присягу. Торжественная церемония началась с минуты молчания по двум молодым людям, погибшим во время недавних антиправительственных протестов. Сагасти от имени государства извинился за все нарушения прав человека, произошедшие в последние дни. Он пообещал, что эти эпизоды, напоминающие о преступлениях против человечности, совершенных в Перу во время правления Альберто Фухимори, не останутся безнаказанными. За последнюю неделю в стране сменилось три президента.

"От имени государства я прошу прощения у погибших и их семей, у всех молодых людей, которые выступили за демократию. Мы не можем вернуть им их жизни, но мы можем предотвратить повторение этого", - заявил Сагасти во время торжественной церемонии. По его словам, новое правительство сделает "все возможное, чтобы вернуть гражданам надежду, разработать план по улучшению Перу и воплотить его в жизнь". Сагасти признал, что многие проблемы возникли по вине властей страны, и теперь пора разрешить их, пишет "Российская газета".

"Я клянусь перед страной и всеми перуанцами, что я буду добросовестно исполнять обязанности президента республики до завершения конституционного периода 2016-2021 годов", - заявил он.

Сагасти пообещал ответственно отнестись к управлению государственным бюджетом и обратился к бизнесменам с просьбой взять на себя обязательства по восстановлению экономики страны (МВФ прогнозирует падение ВВП Перу в этом году на 14 пунктов).

15 ноября об отставке с поста временного президента Перу сообщил Мануэль Мерино, который руководил страной с 10 ноября. А 9 ноября из-за обвинений в коррупции был объявлен импичмент его предшественнику Мартину Вискарре. Согласно законам страны, новым главой государства стал спикер парламента Мерино, после чего был сформирован новый состав правительства.

Отставка Мерино была связана с уличными протестами. Практически все конгрессмены в стране ассоциируются у простых людей с коррупцией. Кроме того, нового главу государства заподозрили в попустительстве жестким действиям полиции, применившей при разгоне демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули, что повлекло гибель не менее двух человек. Это привело к новым акциям протеста. В итоге 13 из 18 членов правительства Перу подали в отставку. А Мерино, его премьер-министр Антеро Флорес-Араос и глава МВД Гастон Родригес стали фигурантами расследования о гибели демонстрантов.

Мартин Вискарра возглавлял Перу с марта 2018 года. Поводом к его импичменту стали показания свидетелей по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, где Вискарра в то время был губернатором. По их словам, при распределении подрядов Вискарра получил взятки в размере 2,3 млн перуанских солей (свыше 630 тыс. долларов). Сам Вискарра отрицает вину и говорит, что обвинения бездоказательны.

Мартин Вискарра присутствовал на церемонии принесения присяги Франсиско Сагасти. Вискарра также написал в соцсетях, что поддерживает нового главу государства. пообещал Сагасти свою поддержку. Это было воспринято многими как отказ Вискарры от президентского кресла, которое могло бы к нему вернуться по решению Конституционного суда.

Выборы президента в стране запланированы на апрель 2021 года. Баллотироваться на пост главы государства в апреле Сагасти ни при каких обстоятельствах не сможет, потому что в Перу запрещено переизбрание на второй срок подряд, отмечает ТАСС.

За последние 4 года в стране сменилось уже четыре президента. Сначала предполагалось, что страну с 2016 по 2021 год будет возглавлять Педро Пабло Кучински. Но в 2018 году ему пришлось уйти в отставку на фоне ряда скандалов. Сначала выяснилось, что он имел связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки. Затем он решил помиловать Альберто Фухимори, приговоренного к длительному сроку заключения за нарушения прав человека во время его правления страной. До импичмента тогда не дошло, Кучински сам подал в отставку.

Его место занял вице-президент Мартин Вискарра. Большую популярность он приобрел в борьбе с парламентом, требуя проведения реформ под предлогом искоренения коррупции. Однако именно подозрения в получении взятки еще в бытность губернатором провинции Мокегуа привели к объявлению ему импичмента.

После отставки преемника Вискарры, Мануэля Мерино, страна более суток прожила без главы государства. А 16 ноября новым спикером парламента был выбран Франсиско Сагасти, представитель правоцентристской партии Морадо (Фиолетовая партия, единственная политическая сила, голосовавшая против объявления импичмента Вискарре). А поскольку именно председатель конгресса заменяет президента в его отсутствие, Сагасти автоматически стал главой государства. Его кандидатуру поддержали 97 из 130 депутатов.

76-летний центрист, получивший прозвище Дон Кихот за внешнее сходство с персонажем романа Мигеля де Сервантеса, провел первые часы после решения конгресса в больницах, навещая пострадавших участников акций протеста и обещая сделать все, что в его силах, чтобы восстановить доверие к правительству. У Сагасти также есть поддержка в 130-местном парламенте, где 9 кресел принадлежит партии Морадо.

Протестные настроения в Перу растут в этом году на фоне экономического кризиса и пандемии коронавируса. "Перу стала одной из стран, наиболее пострадавших от первой волны пандемии, если брать число умерших на каждые сто тысяч жителей. Здесь были приняты одни из самых жестких карантинных ограничений и введен комендантский час. И правительство не выделило средств, которые позволили бы малообеспеченным людям оставаться дома", - отмечает преподаватель Дипломатической академии Перу, политолог Фарид Каххат.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Перу заразились коронавирусом 935 тысяч человек, более 35 тыс. умерли. В мире страна занимает третье место по количеству умерших от COVID-19 в относительных величинах, передает BBC.