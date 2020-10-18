Фото: euronews / youtube.com Представители основных политических партий, общественных организаций и профсоюзов Франции начали в воскресенье манифестации за свободу выражения мнений

Фото: euronews / youtube.com

Представители основных политических партий, общественных организаций и профсоюзов Франции начали в воскресенье манифестации за свободу выражения мнений, против обскурантизма и варварства в связи с убийством учителя истории исламским радикалом, сообщает "Интерфакс".

"Абсолютно важно показать нашу мобилизацию и нашу солидарность, нашу национальную сплоченность", - заявил France 2 министр образования Жан-Мишель Бланкер, призвав всех "поддержать учителей".

В Париже основная акция началась на площади Республики. Манифестации под лозунгом "Я - Самюэль" в память об обезглавленном в минувшую пятницу преподавателе Самюэле Пати и в поддержку фундаментальных республиканских ценностей - просвещения, свободы выражения мнений и светскости государственного образования - организованы также в Лионе, Тулузе, Нанте, Лилле, Марселе, Страсбурге и в других французских городах.

СМИ сообщают о тысячах людей, собравшихся на акции, не уточняя пока конкретных цифр. На кадрах телевидения видно море людей, заполнивших, несмотря на пандемию коронавируса, площадь Республики французской столицы. Среди участников - несколько членов правительства.Представители мусульманской общины во Франции также выступили с осуждениями жестокого убийства.

К призыву организаторов акций солидарности в память жертвы исламского террориста присоединился журнал Charlie Hebdo, переживший в январе 2015 года трагедию с нападением вооруженных исламистов после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В результате нападения боевиков погибло 12 человек, 11 были ранены. Тогда возникло движение "Я - Шарли" в поддержку светских ценностей и демократии.

Самюэль Пати, учитель истории, географии и гражданского общества в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине (департамент Ивелин, под Парижем) за несколько дней до гибели демонстрировал ученикам эти карикатуры из журнала в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов.

16 октября Пати был убит и обезглавлен иммигрантом из России - 18-летним чеченцем, уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым, имевшим статус беженца, который ранее распространял угрозы, в том числе в соцсетях, в адрес преподавателя.

Убийство расценено правоохранительными органами как террористическое нападение. По данным французских СМИ, в рамках расследования этой трагедии задержаны уже девять человек. Кроме родных Анзорова, задержаны радикальный религиозный деятель Абдельхаким Сефриуи, представлявшийся членом Совета имамов Франции, и Брахим Шнина. Именно они распространили в соцсетях видео с пересказом инцидента на уроке и призывом "что-то сделать" с преподавателем.

13-летняя дочь Шнина пожаловалась отцу на то, что преподаватель на уроке обществознания попросил мусульман выйти из класса, поскольку будет показывать нечто, могущее их оскорбить. Девочка уходить отказалась, а учитель показал карикатуру на пророка из Charlie Hebdo. Ученица также заявила родителям, что после того, как она начала ругаться с учителем по поводу "кощунства", ей запретили приходить на уроки в течение двух дней.

Вскоре после нападения на Самюэля Пати на место теракта приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава Пятой Республики призвал нацию объединиться, говорил о том, что идет "экзистенциальная" битва, потому что "мракобесие и сопровождающее его насилие не победят". "Вся страна поддерживает своих учителей. Террористам не расколоть Францию, мракобесие не победит", - заявил Макрон после посещения места трагедии.

Ранее канцелярия президента Франции объявила, что национальная церемония прощания с Пати состоится в среду, 21 октября.